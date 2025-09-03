陸國營石油公司爆在我EEZ違法鑽探石油 李彥秀批政府沒反應：喪國辱國

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣的專屬經濟區（EEZ）內鑽探石油與天然氣，我方政府似乎未有反應，且有些設施5年前即已存在。國民黨立委李彥秀表示，中共國營的「中國海洋石油總公司」長期在台灣專屬經濟區鑽探石油、天然氣時間長達5年，但是政府卻互踢皮球、掩耳盜鈴，讓國家主權遭到侵犯、國家利益遭到破壞，這不是喪權辱國，什麼才是喪權辱國。

李彥秀表示，根據「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」的規範，「在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層從事生物資源或非生物資源之探勘、開發、養護、管理，應依中華民國法令之規定申請許可。」

李彥秀認為，中國大陸違法探勘超過5年，就是典型在「灰色地帶」（Grey-zone）進行介於戰爭與和平之間模糊地帶的政治與軍事行動，試探台灣的底線；如果政府不出面制止，或是提出嚴正的抗議，「試探將成為默許」恐讓中共得逞，台灣專屬經濟海域被「內海化」；而且該區域緊鄰東沙限制水域，將嚴重威脅台灣在該地區的戰略縱深。

李彥秀說，當台灣專屬經濟海域遭到嚴重侵犯，民進黨政府卻視若無睹、互推責任，若不是外國智庫與媒體踢爆，全民還被蒙在鼓裡。中共更應立即停止該行為，否則將讓兩岸關係愈走愈遠。若民進黨政府繼續選擇沉默，這類「灰色地帶」試探底線，將嚴重「蠶食」國家的主權與利益。

