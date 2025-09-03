外媒指我EEZ被陸方侵犯採石油 學者：想辦法爭取到共同開發

根據衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）指中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣的專屬經濟區（EEZ）內鑽探石油與天然氣，我方政府似乎未有反應，且有些設施五年前即已存在。學者指出，如我方要聲索光靠我方不夠，應納入各聲索方，爭取分一杯羹，透過多邊爭取到共同開發。也有學者認為，兩岸關係惡化已久，希望兩岸公權力能在兩岸關係的架構下進行談判協商，可說是緣木求魚。

淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，整個西太平洋這裡的EEZ並未談定，只有在馬政府時期強調「擱置爭議，共同開發」。從國際法看，EEZ沒有主權，只有專屬經濟權，此專屬經濟權若碰到沿岸國就是多個，我方附近的EEZ是交疊狀態，不光跟中國大陸，跟東南亞國家如菲律賓，或與日本等，均有交疊部分。

馬準威表示，EEZ似灰色地帶，主權要靠聲索國談出來，但現在兩岸沒有管道，此事便難談。若五年前就開始，是民進黨上台執政後，兩岸政府間沒有管道溝通，除非我方跟陸方的事務性機關協商，陸方與我方協商可能性不大，因此要在EEZ排除陸方有困難，EEZ性質較像公海。

馬準威認為，我方能做的大概只能發聲明，但無法用強制力驅離，或我方也在該區鑽探石油，但我方可能也不太敢做，這位置還牽涉到其他聲索國，最後結果恐會變成我方不作為。

馬準威說，如我方要有所主張，還是要從「聯合國海洋法公約」出發，雖然我方非締約國，但終究是國際法，我方能做的是將各聲索方想辦法納入進來，光靠我方無法令陸方理會，該區天然資源豐富，至少要能做到分一杯羹，透過多邊爭取到共同開發。

政治大學外交系教授黃奎博表示，EEZ易有重疊之處，所以國與國之間，理論上應透過外交談判協商以解決問題。然而「兩岸關係很特殊，只能說在概念上適用或準用相關國際法律的內容，但實務上必須在兩岸關係的架構下進行談判協商」。

黃奎博說，兩岸關係惡化已久，希望兩岸公權力能在兩岸關係的架構下進行談判協商，可說是緣木求魚。民進黨政府對於我方海洋權利的維護，具有高度的選擇性，「例如在金、馬禁限制水域遭中共海巡單位無視的事情，動輒提出抗議，但例如在釣魚台列嶼、南沙太平島等主權及主權權利遭到侵犯的事情，則往往聲音很小」。

黃奎博表示，民進黨政府應對於我國各處海洋權利的維護一視同仁，無論是鄰接區或更大的EEZ，即使有些地方力有未逮，也該公開針對外部各行為者的片面舉動提出抗議或關切，否則不僅在國際法的認定上容易被視為放棄主張權利，而且也容易讓他們對中華民國繼續「軟土深掘」。

已退休的中央研究院歐美研究所研究員宋燕輝說，根據中華民國憲法、海洋法、聯合國海洋法公約等，中華民國是主權國家，我方有200浬的專屬經濟海域，那就是政府立場，「根據國際法、海洋法、我們的法律，我們是主權國家，但是主權國家現在一句話都不講，還想什麼主權國家？」

宋燕輝認為，要先弄清海域在哪裡、經緯度在哪裡、相關單位是否知情等，要代表台灣主權、中華民國主權，要講什麼都要發聲，不要都不承認。

