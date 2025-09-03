嘆很多重大政策沒被人民看見 卓榮泰抱怨「媒宣費被刪很多」

內閣改組後施政情況引發關注，行政院長卓榮泰今天接受專訪時表示，其實政府過去做了很多事情，但今年總預算中媒宣費被刪很多，導致成果沒辦法被外界看見；他還說，普發現金及相關預算讓政府舉債4000億元，未來會盡量避免讓這類政策形成討論，要趕在在野黨行動前先協調好。

行政院被外界質疑行政效率不足，近期啟動「行動創新AI內閣2.0」，外界也關注未來施政新方向。卓榮泰今天接受YahooTV節目「齊有此理」主持人王時齊專訪時，回應相關議題。

卓榮泰感嘆，行政院其實持續推動很多重大政策，但礙於今年的中央政府總預算「媒宣費用上面被刪了很多」，尤其行政院的部分整個被刪除，所以只靠一般平面媒體用文字報導，加上簡單的短影音，導致沒辦法被外界看見。

卓榮泰表示，現在2350億元被拿去當普發現金，然而中央政府總預算加上特別預算，政府已經舉債4000億元，未來政府會盡量避免讓這類議題形成討論，要讓錢能花在刀口上，趕在在野黨行動前，先協調出大家都可以接受的方案。相信內閣團隊升級到2.0，會展現不一樣的速度感。

面對大罷免結果不如預期，卓榮泰不諱言「政府的執政過程沒有吸引到很多人的強力支持」，這方面必須深刻反省。他也向公民喊話，認為整體過程沒有錯、對守護憲法的堅持沒有錯，公民團體的自主發起與動能，絕對是史上最高也沒有錯。

另外，卓榮泰也透露，台美對等關稅的最新發展，目前維持暫時性的20%的對等關稅，因為尚未進入總結性會議，而行政院長鄭麗君跟談判團隊也都還持續跟美方聯繫溝通中；他也舉例，各國條件不同會有速度跟稅率上的差異，像台灣和新加坡國家，就一個是逆差、一個是順差。他也闢謠，美國沒有要台積電付出什麼代價，政府站在產業全球布局的角度會給予協助，但不會介入產業的決定。

商品推薦