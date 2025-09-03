快訊

卓榮泰：近期預算朝野操作出模式 盼韓國瑜「跟我們保持暢通」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

大罷免及內閣改組後，朝野未來關係引發關注，行政院卓榮泰今天接受專訪時表示，行政院未來將主動出擊，「未來行政院會積極的，而且要主動的參與兩院的協商」，而行政院新任秘書長張惇涵，未來也將在兩院溝通中扮演重要角色；他也向立法院韓國瑜喊話，希望立法院能隨時與行政院保持暢通的溝通。

行政院被外界質疑行政效率不足，近期啟動「行動創新AI內閣2.0」，外界也關注未來施政新方向。卓榮泰今天接受YahooTV節目「齊有此理」主持人王時齊專訪時，回應相關議題。

卓榮泰表示，改善施政效率的關鍵在於強化與立法院朝野黨團的互動，像過去有兩次把朝野黨團請到行政院來，或者行政院到外面餐敘，這種方式都有助於那一段時間解決特定問題。

卓榮泰指出，這一切主要責任在自己，行政院未來將主動且積極出擊，而且要主動參與兩院協商；未來部會首長也會多赴第一線協商，若遇到困難，則由行政院層級出面化解。

卓榮泰舉例，近期的特別條例與追加預算在朝野高度需求下，推動相對順暢，也展現了這種模式的可行性，「至少已經有操作出一種模式出來了。」他提到，行政院新任秘書長張惇涵未來將在兩院溝通中扮演重要角色，「我也希望韓院長能夠隨時，跟我們保持暢通的溝通。」

卓榮泰補充，張惇涵正在統籌強化發言機制，避免部會回應延遲或不當而引發爭議，過去有些首長有些發言讓外界認為不適當或不夠貼切，未來會將發言系統串連，當事件發生後，必須讓行政院了解到首長們在什麼時候講了什麼，就要來加速提醒要做什麼樣的回應。

王時齊提到，若遇到朝野對抗狀況，行政團隊將如何應對？卓榮泰回應，7月26日後已經提出四大施政調整，第一個調整就是財政結構的調整；第二個是執政優先順序的調整，經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先。

