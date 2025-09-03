影／政府重政治、輕經濟民生 盧秀燕：本身就是問題
台中市長盧秀燕下午出席中華民國工商協進會第26屆第14次理監事聯席會議，以「民意在領航 政府要跟上 台灣要有力 政府要出力」專題演講。
盧秀燕表示中央政府現在本身就是問題，台灣現在最大危機是關稅、匯率、能源，以及中央政府注重政治、輕經濟民生，民生又包含了交通、教育、文化等都受排擠，並引用美國前總統雷根「政府不能解決問題，政府本身就是問題。」強調這就是現在中央的狀況。
針對選黨主席，盧秀燕表達「下定決心專心市政，因為這是和市民的契約」。
