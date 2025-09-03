10人表態參選國民黨主席 江啟臣稱「已做過不參戰」：下任黨魁任務重大

國民黨主席即將在10月18日選舉，目前黨內表態者高達10人。立法院副院長、國民黨立委江啟臣今天接受廣播訪問被問到是否會參選時？江啟臣笑稱，「我做過了，本人宣告不參選」，並坦言下一任黨主席任務非常重大，不光是面對2026地方選舉、2028總統大選的問題，而是要對接下來能否執政要有使命感。

國民黨主席開始領表時間為9月15日至19日，目前台北市前市長郝龍斌浮上檯面但仍未表態，而已表態參選者有孫文學校總校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文、彰化縣前縣長卓伯源、彰化縣議會議長謝典林、國民黨前副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍、前國代蔡志弘、永嘉法律事務所主持律師李漢中等人。

江啟臣上午接受廣播媒體訪問指出，社會上對國民黨仍然有期待，所以國民黨不要讓民眾失望，下一任黨主席很重要，不光是面對2026地方選舉、2028總統大選的問題，而是要對接下來能否執政要有使命感，對內、對外要做什麼，要對黨員、社會有一個交代。

江啟臣表示，國民黨有好多不同世代，有黨員100多歲，還有10幾歲的，每個人成長背景不同，國民黨光譜其實蠻廣的，所以未來黨主席要如何凝聚內部共識也不容易，所以接任者「其實要蠻有勇氣的」。

江啟臣直言，國民黨現在最好能夠拿來行銷的，就是縣市長的執政績效，這代表國民黨是一個中道理性、務實穩健、能夠為民服務的一股力量，如何從此轉化成大家對國民黨執政的一個基礎，這是國民黨主席接下來要做的。

江啟臣說，雖然目前國民黨沒有執政，但在中央是最大在野黨，如果跟其他政黨做很好的合作，以及在中央預算、政策把關上，有一定決策力量，將是關鍵。所以國民黨主席下一個階段的主要任務，反而是要把國會帶領好，尤其在這個「turning point」關鍵點，雖然有點不上不下，但是大家仍期待國民黨往上，不管是2026年選舉、2028年可否重返執政，大家都會把這期待放在黨主席身上。

