大罷免剛落幕…賴總統：人事改組完成 全力打贏2026地方大選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，人事改組已完成，今天也成立了「2026年選舉對策委員會」，民進黨只有一個目標，全力打贏2026年地方大選。

賴總統指出，在823公投與罷免投票過後，他向國人表達，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。過去這段時間，民進黨中央黨部、行政院與國安團隊，已經完成了人事改組，希望在隊形調整後，民進黨全體上下能夠一起持續向前邁進，共同面對接下來的各項挑戰。

賴總統說，為了辦理2026年大選提名相關作業，今天中常會也依照「民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，提案成立選對會，2026年的地方大選，不論是對民進黨的執政路線，或國家的未來發展，都至關重要，民進黨只有一個目標，就是全黨團結一致，為黨、為地方、為國家、為全民，找出最優秀、最適當的人選，爭取人民的信任，全力打贏2026年地方大選。

賴總統表示，提名選拔的過程，一定會有競爭，他有兩點提醒，希望未來在競爭提名的過程中，所有黨員必須特別注意，第一、爭取提名的過程，嚴禁發生相互攻訐、傷害本黨形象，以及影響公平競爭的行為；第二、爭取提名的過程，不得違反黨的「公職候選人提名條例」和國家的 「公職人員選舉罷免法」規定。

賴總統指出，提名的競爭必須是良性競爭，且應秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，來提出對地方發展、對人民福祉有利的政策，爭取選民的支持，贏得這場選舉。

罷免 民進黨 賴清德 中常會

9名成員曝光！民進黨2026選對會成立 邱義仁、徐國勇同任選對會召集人

民進黨今天中常會通過成立「2026年選舉對策委員會」，共9位成員，召集人由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇共同擔任，...

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

民進黨立院黨團總召柯建銘是否辭去黨團幹部受關注，民進黨立委王世堅今天表示，柯建銘以總召任期是一年為由，用任期來拖延下台，...

大罷免剛落幕…賴總統：人事改組完成 全力打贏2026地方大選

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，人事改組已完成，今天也成立了「2026年選舉對策委員會」，民進黨只有一...

國民黨主席參選者眾 朱立倫強調：2028重返執政為最高目標

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，黨主席朱立倫今天強調，2028重返執政是國民黨的最高目標，在這段期間大...

重申不選黨主席！盧秀燕：輕政治、重民生 與市民的契約

台中市長盧秀燕今到台北市參加中華民國工商協進會理監事聯席會議，在專題演講時，她批中央政府現在本身就是問題，更提到自己治理...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

