大罷免剛落幕…賴總統：人事改組完成 全力打贏2026地方大選
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，人事改組已完成，今天也成立了「2026年選舉對策委員會」，民進黨只有一個目標，全力打贏2026年地方大選。
賴總統指出，在823公投與罷免投票過後，他向國人表達，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。過去這段時間，民進黨中央黨部、行政院與國安團隊，已經完成了人事改組，希望在隊形調整後，民進黨全體上下能夠一起持續向前邁進，共同面對接下來的各項挑戰。
賴總統說，為了辦理2026年大選提名相關作業，今天中常會也依照「民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，提案成立選對會，2026年的地方大選，不論是對民進黨的執政路線，或國家的未來發展，都至關重要，民進黨只有一個目標，就是全黨團結一致，為黨、為地方、為國家、為全民，找出最優秀、最適當的人選，爭取人民的信任，全力打贏2026年地方大選。
賴總統表示，提名選拔的過程，一定會有競爭，他有兩點提醒，希望未來在競爭提名的過程中，所有黨員必須特別注意，第一、爭取提名的過程，嚴禁發生相互攻訐、傷害本黨形象，以及影響公平競爭的行為；第二、爭取提名的過程，不得違反黨的「公職候選人提名條例」和國家的 「公職人員選舉罷免法」規定。
賴總統指出，提名的競爭必須是良性競爭，且應秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，來提出對地方發展、對人民福祉有利的政策，爭取選民的支持，贏得這場選舉。
