9名成員曝光！民進黨2026選對會成立 邱義仁、徐國勇同任選對會召集人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨2026選對會成立，邱義仁是其中一位召集人。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026選對會成立，邱義仁是其中一位召集人。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天中常會通過成立「2026年選舉對策委員會」，共9位成員，召集人由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇共同擔任，其他黨內7個派系各有一人代表。選對會將主責2026年地方選舉提名作業。

大罷免落幕，民進黨立即進入2026選戰模式，今在中常會通過「2026年選舉對策委員會」，與徐國勇共同擔任召集人邱義仁，他也曾為民進黨操盤2004年立法委員選舉，當時曾說民進黨要延續2004年總統大選「割喉」策略，「割到斷為止」。

選對會成員另包括，湧言會代表王定宇、蘇系代表張宏陸、正國會代表陳茂松、英系代表莊瑞雄、民主活水代表陳培瑜、綠色友誼連線代表林益邦，新潮流代表劉維鈞。

民進黨 中常會 徐國勇 邱義仁 張宏陸 莊瑞雄

9名成員曝光！民進黨2026選對會成立 邱義仁、徐國勇同任選對會召集人

民進黨今天中常會通過成立「2026年選舉對策委員會」，共9位成員，召集人由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇共同擔任，...

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

民進黨立院黨團總召柯建銘是否辭去黨團幹部受關注，民進黨立委王世堅今天表示，柯建銘以總召任期是一年為由，用任期來拖延下台，...

大罷免剛落幕…賴總統：人事改組完成 全力打贏2026地方大選

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，人事改組已完成，今天也成立了「2026年選舉對策委員會」，民進黨只有一...

國民黨主席參選者眾 朱立倫強調：2028重返執政為最高目標

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，黨主席朱立倫今天強調，2028重返執政是國民黨的最高目標，在這段期間大...

重申不選黨主席！盧秀燕：輕政治、重民生 與市民的契約

台中市長盧秀燕今到台北市參加中華民國工商協進會理監事聯席會議，在專題演講時，她批中央政府現在本身就是問題，更提到自己治理...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

