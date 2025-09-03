聽新聞
9名成員曝光！民進黨2026選對會成立 邱義仁、徐國勇同任選對會召集人
民進黨今天中常會通過成立「2026年選舉對策委員會」，共9位成員，召集人由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇共同擔任，其他黨內7個派系各有一人代表。選對會將主責2026年地方選舉提名作業。
大罷免落幕，民進黨立即進入2026選戰模式，今在中常會通過「2026年選舉對策委員會」，與徐國勇共同擔任召集人邱義仁，他也曾為民進黨操盤2004年立法委員選舉，當時曾說民進黨要延續2004年總統大選「割喉」策略，「割到斷為止」。
選對會成員另包括，湧言會代表王定宇、蘇系代表張宏陸、正國會代表陳茂松、英系代表莊瑞雄、民主活水代表陳培瑜、綠色友誼連線代表林益邦，新潮流代表劉維鈞。
