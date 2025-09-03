以「Manuia」表祝福 吐瓦魯國會議長再訪台…林佳龍：共築新世代友誼橋梁

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍（圖）。（本報資料照片）
外交部長林佳龍（圖）。（本報資料照片）

外交部長林佳龍2日接見由吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Sir Iakoba Italeli）率領的代表團，並於外交部設宴款待隨後再陪同總統賴清德接見。林佳龍表示，席間雙方以吐瓦魯語「Manuia！」表達祝福，期盼兩國邦誼永固，他並感謝吐瓦魯長期以來對台灣的堅定支持，展現民主夥伴間彼此扶持的真摯情誼。

林佳龍表示，吐瓦魯國國會議長伊塔雷理近日率團訪台，出席第 53 屆「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會。林佳龍提到，這是伊塔雷理議長任內第二度來訪，他仍記得去年9月，曾與伊塔雷理在台北賓館慶祝台吐建交 45 周年。

林佳龍說，昨日中午，他在外交部設宴款待伊塔雷理議長一行人；下午再陪同總統賴清德接見。林佳龍表示，席間雙方高舉酒杯，以吐瓦魯語「Manuia！」表達祝福，期盼兩國邦誼永固，共同為印太地區的安全與繁榮而努力。

林佳龍說，雙方也特別就青年教育議題交換意見。上個月，4 名來自吐瓦魯的青年來台參與「邦交國青年來台圓夢計畫」，接受為期兩周的「永續觀光」課程並順利結業。林佳龍也期盼他們返國後，分享在台所見所聞，並將所學運用於國家建設，為吐瓦魯描繪新的發展願景。

伊塔雷理強調，教育是國家發展的根基，也是培育未來領袖的重要途徑。他感謝台灣長期提供獎學金，協助吐瓦魯青年順利出國深造，並期待未來有更多青年能親身來台，不僅習得專業知識與技能，更能搭建起兩國新世代之間的友誼橋梁。

最後，林佳龍也衷心感謝吐瓦魯長期以來堅定支持台灣參與國際事務，特別是在世界衛生大會等重要場合，為我國仗義發聲，充分展現民主夥伴間彼此扶持的真摯情誼。

林佳龍 賴清德

