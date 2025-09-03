快訊

國民黨主席參選者眾 朱立倫強調：2028重返執政為最高目標

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者林俊良／攝影

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，黨主席朱立倫今天強調，2028重返執政是國民黨的最高目標，在這段期間大家還是持續努力，絕不放棄，用大家共同的力量，希望眾望所歸的人能來領導國民黨重返執政。

朱立倫今在中常會表示，上周在多數中常委的提案之下，把黨主席跟黨代表選舉登記時間延後兩周，當然也是希望更多優秀人才一起參與。但他還是再次要強調，2028重返執政是國民黨最高的目標，有眾望所歸、有大家團結一致的做法的領導者，領導國民黨重返執政才是最高的目標。

因此，朱立倫說，在這段期間，他們還是持續的努力，絕不放棄，用大家共同的力量，希望眾望所歸的人能夠來領導黨重返執政，這才是最重要的目標。

國民黨中常會8月27日通過中常委提案，將黨主席選舉領表登記時間延後至9月15日至19日，同時將黨員黨費繳納期限再延至9月10日。國民黨人士表示，一旦黨主席參選人完成登記出現多人競爭局面，放寬黨員繳納黨費期間是否再出現大量人頭黨員的情形。

國民黨文傳會主委林寬裕會後受訪表示，國民黨有完整的制度和規章，一切依照中常會通過的提案以及既有相關辦法辦理黨主席與黨代表選舉。

至於眾望所歸是否指台中市長盧秀燕？林寬裕說，朱立倫已多次說明，努力溝通希望大家認同、可領導國民黨2028重返執政的人來接下重棒，所有努力都還在持續進行中，現在登記時間順延兩週，應該會有相當的協調、勸進與說服工作，都在進行中。

國民黨 朱立倫 黨主席 中常會

