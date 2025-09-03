台日執政黨會談4大議題 盼海底電纜納海洋對話

台灣執政黨民主進步黨與日本執政黨自由民主黨的「2加2會談」今天在台北登場，今年並首度擴大到「4加4」政策協議。民進黨立委郭國文會後表示，會中聚焦感染症、海底電纜、防災對話、經濟合作等4大議題，並期盼未來能將海底電纜議題納入台日海洋對話。

民進黨立法委員郭國文、陳冠廷，自民黨眾議院議員星野剛士、岩田和親今天共同出席在民進黨中央黨部舉行的台日執政黨「2加2」會談。這次會談後並首度擴大舉行「4加4」政策協議，邀請民進黨立委王正旭、李坤城，自民黨眾議院議員山下貴司、鈴木英敬加入。

郭國文在會後記者會表示，今天對話成果有4項，包括感染症、海底電纜、防災對話、台日經濟合作。

郭國文進一步指出，首先，希望在既有台日經濟夥伴委員會（EPC）架構中，發展新的經濟關係。其次，過往疫情發生時，台日彼此有合作，但平時沒有感染症具體交流機制，希望累積平時與感染症發生時的合作機制。

郭國文提到，再者，防災合作更具體化，這是日方主動提出，日方期待明年日本防災廳成立後，能與台灣具體開啟對話。最後，海底電纜安全議題，過往台日之間有海洋合作對話，內容包括海上安全、環境議題等，但獨缺海底電纜部分，這部分在日本方技術相對較高，台灣方需求比較多，希望雙方有具體合作，納入台日海洋對話，這也是日方主動提出，也符合彼此現實的需要。

陳冠廷談及，近期海底電纜新聞多次浮上檯面，海底電纜的穩定是台日共同利益，一旦遭到侵擾，台日也是「利害與共」，期望雙方的合作愈來愈密切。

王正旭說明，日本感受到，若發生任何新興疾病，造成衝擊都非常大，日方了解台灣的重要性，也希望確保感染症發生時或平時，台日能順利分享相關訊息，期待未來簽署相關備忘錄（MOU）能納入此議題。

李坤城表示，會談觸及半導體議題，儘管時間有限，台日仍期盼未來能有機會就半導體技術、人才及政策方面進行更深入的交流與討論。

