快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

台日執政黨會談4大議題 盼海底電纜納海洋對話

中央社／ 台北3日電

台灣執政黨民主進步黨與日本執政黨自由民主黨的「2加2會談」今天在台北登場，今年並首度擴大到「4加4」政策協議。民進黨立委郭國文會後表示，會中聚焦感染症、海底電纜、防災對話、經濟合作等4大議題，並期盼未來能將海底電纜議題納入台日海洋對話。

民進黨立法委員郭國文、陳冠廷，自民黨眾議院議員星野剛士、岩田和親今天共同出席在民進黨中央黨部舉行的台日執政黨「2加2」會談。這次會談後並首度擴大舉行「4加4」政策協議，邀請民進黨立委王正旭、李坤城，自民黨眾議院議員山下貴司、鈴木英敬加入。

郭國文在會後記者會表示，今天對話成果有4項，包括感染症、海底電纜、防災對話、台日經濟合作。

郭國文進一步指出，首先，希望在既有台日經濟夥伴委員會（EPC）架構中，發展新的經濟關係。其次，過往疫情發生時，台日彼此有合作，但平時沒有感染症具體交流機制，希望累積平時與感染症發生時的合作機制。

郭國文提到，再者，防災合作更具體化，這是日方主動提出，日方期待明年日本防災廳成立後，能與台灣具體開啟對話。最後，海底電纜安全議題，過往台日之間有海洋合作對話，內容包括海上安全、環境議題等，但獨缺海底電纜部分，這部分在日本方技術相對較高，台灣方需求比較多，希望雙方有具體合作，納入台日海洋對話，這也是日方主動提出，也符合彼此現實的需要。

陳冠廷談及，近期海底電纜新聞多次浮上檯面，海底電纜的穩定是台日共同利益，一旦遭到侵擾，台日也是「利害與共」，期望雙方的合作愈來愈密切。

王正旭說明，日本感受到，若發生任何新興疾病，造成衝擊都非常大，日方了解台灣的重要性，也希望確保感染症發生時或平時，台日能順利分享相關訊息，期待未來簽署相關備忘錄（MOU）能納入此議題。

李坤城表示，會談觸及半導體議題，儘管時間有限，台日仍期盼未來能有機會就半導體技術、人才及政策方面進行更深入的交流與討論。

台日 日本 海纜

延伸閱讀

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

影／台日外交防衛政策2+2會談

影／新會期報到搶頭香 郭國文：面對執政困境要比在野黨認真

數發部回應太消極 綠委也表不滿

相關新聞

9名成員曝光！民進黨2026選對會成立 邱義仁、徐國勇同任選對會召集人

民進黨今天中常會通過成立「2026年選舉對策委員會」，共9位成員，召集人由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇共同擔任，...

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

民進黨立院黨團總召柯建銘是否辭去黨團幹部受關注，民進黨立委王世堅今天表示，柯建銘以總召任期是一年為由，用任期來拖延下台，...

大罷免剛落幕…賴總統：人事改組完成 全力打贏2026地方大選

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，人事改組已完成，今天也成立了「2026年選舉對策委員會」，民進黨只有一...

國民黨主席參選者眾 朱立倫強調：2028重返執政為最高目標

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，黨主席朱立倫今天強調，2028重返執政是國民黨的最高目標，在這段期間大...

重申不選黨主席！盧秀燕：輕政治、重民生 與市民的契約

台中市長盧秀燕今到台北市參加中華民國工商協進會理監事聯席會議，在專題演講時，她批中央政府現在本身就是問題，更提到自己治理...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。