韓國瑜：國慶籌備衝刺 盼滴水不漏呈現高水準盛典

中央社／ 台北3日電

國慶慶籌會主委、立法院長韓國瑜今天在主持慶籌會會議時表示，國慶籌備已進入衝刺階段，期勉活動細節做到滴水不漏，相信今年國慶盛典精采度絕對不輸去年，仍能維持有聲有色的最高水準。

韓國瑜今天上午在立法院秘書長周萬來、秘書處長孔秉杰、總務處長廖烱志陪同下，主持民國114年國慶籌備委員會第2次常務委員會議；立法院透過新聞稿轉述韓國瑜會中談話。

韓國瑜致詞時表示，感謝各單位代表百忙中撥冗出席，這次會議要請各常務委員檢視慶籌會各處工作進度，並提供寶貴意見，讓後續各項工作推動更為順利。

韓國瑜指出，今年國慶晚會睽違8年在台中市「台中圓滿戶外劇場」舉辦，盛大歡樂的國慶晚會，必能吸引無數海內外嘉賓蒞臨。

韓國瑜表示，國慶焰火則首次在南投縣「南投市貓羅溪畔」施放，南投從縣長、立委、各級民代和民眾都引頸期盼，這次的焰火慶典評估至少可以吸引幾十萬人到南投，帶動地方觀光產業發展。

韓國瑜表示，國慶活動籌備工作已進入衝刺階段，慰勉所有工作人員繼續全力以赴，期望所有機關協力合作，將各項活動細節做到滴水不漏，他相信今年國慶盛典精采度絕對不輸去年，仍能維持有聲有色的最高水準，圓滿達成使命，感動海內外每一位民眾、僑胞及國際友人。

立法院指出，韓國瑜致詞完畢後，會議依程序先行確認第1次常務委員會會議紀錄，接續逐案進行各項議程內容討論，並由韓國瑜逐案裁示，會議於上午11時50分結束。

韓國瑜 南投縣 國慶焰火

