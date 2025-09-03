快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

民眾黨擬修刑訴法刪串證之虞 吳宗憲：可設「有嚴重副作用」前提

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見滿周年，民眾黨立院黨團新會期提案修刑訴法，擬刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，明訂要有具體事實足證逃亡或滅證之虞才能聲請羈押。國民黨立委吳宗憲今受訪指出，他認為把刑訴法串證之虞修掉「有風險、實務上有嚴重副作用」，不是不能修，而是可以先設前提條件。

吳宗憲今接受節目專訪，主持人黃光芹詢問吳針對民眾黨提案修刑訴法，吳坦言，刑訴法要把串證之虞修掉「有風險、實務上有嚴重副作用」，他會找黃國昌討論一下，畢竟現任立委中只有他走過偵查需求，吳也強調不是不能修，而是可以先設一些前提條件，比如有什麼樣實證可以聲押，不是檢方一句有串證之虞就聲押，但串什麼證講不出來。

吳宗憲舉例毒品案件，若抓到人需要追查上游，怕人去跟上游通風報信，就有聲押必要。吳認為，用較嚴謹方式修法，而不是直接把串證之虞刪掉，雖然這不是民眾黨想聽的，但他想解決問題而非情緒，把國家問題找出來，他不認同檢察官用一句有串證之虞就把人關起來，也認同黃國昌想法，但在條文前加上嚴謹條件會更貼合實務。

至於柯文哲是否有望交保？吳宗憲說，柯押也押夠久了，也給檢方一年時間，還沒有蒐證完嗎？就算有證人在外逃亡，但為何證人不返台的不利意義要由柯文哲承擔？他不認同用有串證之虞繼續羈押柯文哲，就算認為柯有逃亡之虞，應該也有很多方式阻止，因此吳預言「柯文哲很快就會出來」。

此外，吳提及，審判長也說，羈押與否跟證人是否問完沒有絕對關係，證人一定要有勾串、湮滅證據，被告才有羈押必要，有些法官比較好的話，在交保前會暗示家屬先準備錢。不過從正常程序研判，已經羈押一年該問的東西、查的東西都查完了，若沒有很堅強的證據不應該再押。

不過吳也強調，以正常司法程序來看，釋放柯文哲機率很高，但司法走到這裡他也看不懂，政治的手伸進檢方很難看，不希望手伸進去司法院

柯文哲 民眾黨 司法院

