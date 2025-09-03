王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

民進黨立院黨團總召柯建銘是否辭去黨團幹部受關注，民進黨立委王世堅今天表示，柯建銘以總召任期是一年為由，用任期來拖延下台，這是不負責任的說法，民進黨主席也是二年一任採任期制，當初民進黨地方選舉敗選後，時任民進黨主席蔡英文也是辭職負責；同樣地，大罷免結果出來了，社會反對，柯建銘力薦大罷免，當然就必須接受民意的決定。

王世堅指出，民意最大，固然總召有任期制，但他一再強調政治要「願賭服輸」，要不然蔡英文擔任民進黨主席遭遇敗選時，也可以說主席兩年一任，到明年才到任、明年5月再辭，「可以這樣子嗎？不是嘛」。

王世堅說，他相信柯建銘的政治人格，最後他一定會接受並順應民意，畢竟他從政的資歷更深，相信會體察民意，接受他這個說法，未來這一兩周應該慢慢會有所轉圜。

對於賴清德是否也要對大罷免失敗負起政治責任，王世堅表示，他不敢評論，因為賴清德當時是基於公民團體勢單力薄，在別人提出要大罷免後，認為民進黨不要讓他們孤單，有些附和。至於是否爭取擔任立院新會期的民進黨團幹部，王世堅連說兩次絕對不會，並稱他沒有那個資格。

