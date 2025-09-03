快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
盧秀燕說，在台中市長任內就是輕政治，接受媒體訪問時，就會強調上班時間不談政治、黨務，只談市政。記者邱書昱／攝影
台中市長盧秀燕今到台北市參加中華民國工商協進會理監事聯席會議，在專題演講時，她批中央政府現在本身就是問題，更提到自己治理市政就是輕政治重民生。更談到多次有人勸進選國民黨主席，但下定決心專心市政，因為這是和市民的契約。

盧秀燕指出，台灣現在最大危機是關稅、匯率、能源，以及中央政府注重政治、輕經濟民生，民生又包含了交通、教育、文化等都受排擠。這也讓她想起，美國前總統雷根說，「政府不能解決問題，政府本身就是問題。」這是現在中央的狀況。

盧秀燕說，特別是賴清德政府上任一年半，就搞了三場的大罷免，其實給民眾一種每天搞政治、當家鬧事之感，那經濟怎麼半？民生怎麼辦？如今三場罷免失敗，就是反映民意，民意就希望國家好好拚經濟，注重民生，不要搞政治。

盧秀燕說，現在的中央政府本身是問題，也製造地方補助款問題、電力供應品質差，市民熱線也接到民眾抱怨開冷氣不夠冷，是不是降壓所致。但是改革不嫌晚，其實有方法，包含前行政院長孫運璿說過，政府要做該做的事情，讓民眾知道未來怎麼走，若中央願意痛改前非，這樣做就行了。

盧秀燕說，台中市長任內就是輕政治，接受媒體訪問時，就會強調上班時間不談政治、黨務，只談市政，「如果談政治經濟會有更高聲量，但我沒有，因為心思要花在市政上，讓市民幸福。」

盧秀燕也說，未來還有一年多的市長任期，雖然多次被勸進能不能再思考選黨主席，她下定決心，因為中部過去有很多被輕忽，好不容易有了一點成績，所以希望能讓磐基更穩固，也是和市民的契約，就是這個決定。

最後，盧秀燕也扣緊「民意在領航、政府要跟上，台灣更有力、政府要出力」演講主題，再度喊話中央政府，解方都有了，只是要看怎麼做。

重申不選黨主席！盧秀燕：輕政治、重民生 與市民的契約

