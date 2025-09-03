卓榮泰：李洋EQ佳 盼在立院適宜說明運動部走向

快訊

中央社／ 台北3日電
行政院長卓榮泰。中央社
運動部長李洋將於9月9日上任，行政院長卓榮泰今天在專訪時指出，李洋切身了解運動界，是負責認真積極的人，EQ也很好，期盼未來在立法院面對立委質詢時，能適宜表達對未來運動部的想法。

網路節目「齊有此理」今天播出卓榮泰專訪內容，議題觸及內閣改組、國家優先法案、統籌分配稅款等。

談到卓內閣2.0，卓榮泰說，內閣調整3重點是經驗、專業、年輕，包含衛福部長石崇良、數發部長林宜敬、經濟部長龔明鑫都是有經驗者，而國發會主委葉俊顯則是個體經濟專家，至於李洋除年輕之外，也對運動界有切身了解。

卓榮泰表示，邀請李洋擔任運動部長是經過很深的思考，因為嫻熟公務體系的人容易找，與其請行政長才的人主政，不如請對運動有切身瞭解的人來主持運動部，而李洋負責、用功且積極，起初被徵詢時有點驚訝，還反問行政團隊真的願意這樣嘗試，但很快就寫出對運動部的未來工作計畫。

對於李洋是否能適應立法院生態，卓榮泰則說，相信立委對於首度上任的運動部長，應該不一定會咆哮，而是期待很多，且李洋過去得獎受訪時EQ很好、對答如流，從現在到立法院新會期開議之前，還有一點時間能做人事安定與業務了解，未來則是要將部會政策轉換成國會對話，讓民眾了解。

卓榮泰表示，外界對李洋現在是好奇比疑慮多、疑慮比反對多，未來重點就是要降低外界疑慮，他也不期待運動部能與立委有蜜月期，而是希望首次答詢，李洋就能適宜表達對未來運動部的想法。

除李洋外，卓榮泰也說，在立院開議前，內閣2.0會在新會期前密集會商、自我訓練、迅速磨合，期盼拿出團隊共同表現。

卓榮泰表示，行政院秘書長張惇涵也正重整並串連行政體系發言系統，當有事件發生時，部會必須讓政院知道何時要對外說明，藉此強化發言效率與強度，同時並加強各部會的政治敏感度。

9名成員曝光！民進黨2026選對會成立 邱義仁、徐國勇同任選對會召集人

民進黨今天中常會通過成立「2026年選舉對策委員會」，共9位成員，召集人由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇共同擔任，...

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

民進黨立院黨團總召柯建銘是否辭去黨團幹部受關注，民進黨立委王世堅今天表示，柯建銘以總召任期是一年為由，用任期來拖延下台，...

大罷免剛落幕…賴總統：人事改組完成 全力打贏2026地方大選

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，人事改組已完成，今天也成立了「2026年選舉對策委員會」，民進黨只有一...

國民黨主席參選者眾 朱立倫強調：2028重返執政為最高目標

國民黨主席10月18日改選，在參選人數爆炸情況下，黨主席朱立倫今天強調，2028重返執政是國民黨的最高目標，在這段期間大...

重申不選黨主席！盧秀燕：輕政治、重民生 與市民的契約

台中市長盧秀燕今到台北市參加中華民國工商協進會理監事聯席會議，在專題演講時，她批中央政府現在本身就是問題，更提到自己治理...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

