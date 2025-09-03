卓榮泰：李洋EQ佳 盼在立院適宜說明運動部走向

準運動部長李洋將於9月9日上任，行政院長卓榮泰今天在專訪時指出，李洋切身了解運動界，是負責認真積極的人，EQ也很好，期盼未來在立法院面對立委質詢時，能適宜表達對未來運動部的想法。

網路節目「齊有此理」今天播出卓榮泰專訪內容，議題觸及內閣改組、國家優先法案、統籌分配稅款等。

談到卓內閣2.0，卓榮泰說，內閣調整3重點是經驗、專業、年輕，包含衛福部長石崇良、數發部長林宜敬、經濟部長龔明鑫都是有經驗者，而國發會主委葉俊顯則是個體經濟專家，至於李洋除年輕之外，也對運動界有切身了解。

卓榮泰表示，邀請李洋擔任運動部長是經過很深的思考，因為嫻熟公務體系的人容易找，與其請行政長才的人主政，不如請對運動有切身瞭解的人來主持運動部，而李洋負責、用功且積極，起初被徵詢時有點驚訝，還反問行政團隊真的願意這樣嘗試，但很快就寫出對運動部的未來工作計畫。

對於李洋是否能適應立法院生態，卓榮泰則說，相信立委對於首度上任的運動部長，應該不一定會咆哮，而是期待很多，且李洋過去得獎受訪時EQ很好、對答如流，從現在到立法院新會期開議之前，還有一點時間能做人事安定與業務了解，未來則是要將部會政策轉換成國會對話，讓民眾了解。

卓榮泰表示，外界對李洋現在是好奇比疑慮多、疑慮比反對多，未來重點就是要降低外界疑慮，他也不期待運動部能與立委有蜜月期，而是希望首次答詢，李洋就能適宜表達對未來運動部的想法。

除李洋外，卓榮泰也說，在立院開議前，內閣2.0會在新會期前密集會商、自我訓練、迅速磨合，期盼拿出團隊共同表現。

卓榮泰表示，行政院秘書長張惇涵也正重整並串連行政體系發言系統，當有事件發生時，部會必須讓政院知道何時要對外說明，藉此強化發言效率與強度，同時並加強各部會的政治敏感度。

