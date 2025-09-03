國民黨主席參選爆炸！登記要繳1320萬元 游淑慧：說說而已不用錢

國民黨主席10月改選，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕不願參選，目前已有包括立委羅智強等人宣布參選，今天再增律師李漢中。台北市議員游淑慧表示，參選黨主席登記時還須繳交保證金在內共1320萬元，大家都嚇到了「說說而已不用錢」。

游淑慧今在臉書指出，最近每天早上起來，都會看到類似新聞「國民黨黨主席參選再增一人」幾位中央委員開玩笑跟她說「我們也來宣布吧」看到參選爆炸的新聞，有些人一定好奇，參選資格是什麼？

游淑慧說，黨主席參選資格，包括曾任中評委、中央委員，且未曾受停權1年以上、撤銷、開除或註銷黨籍處分，並未犯有主席選舉辦法中「排黑條款」規定者，並已繳清2022至2024年3年黨公職募款責任額的黨員，均具備參選黨主席資格。

另外，登記時還須繳交領表登記費20萬元、選舉作業費300萬元與參選保證金1000萬元，共1320萬元，其中保證金得以本票押付。看到1320萬後，大家都嚇到了，開玩笑說，那就只宣不選，說說而已不用錢。

國民黨台北市議員游淑慧在臉書參選黨主席登記要繳1320萬元。圖／取自游淑慧臉書 國民黨主席朱立倫堅持交棒。記者曾吉松／攝影。報系資料照

