國民黨主席參選爆炸！登記要繳1320萬元 游淑慧：說說而已不用錢

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

國民黨主席10月改選，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕不願參選，目前已有包括立委羅智強等人宣布參選，今天再增律師李漢中。台北市議員游淑慧表示，參選黨主席登記時還須繳交保證金在內共1320萬元，大家都嚇到了「說說而已不用錢」。

游淑慧今在臉書指出，最近每天早上起來，都會看到類似新聞「國民黨黨主席參選再增一人」幾位中央委員開玩笑跟她說「我們也來宣布吧」看到參選爆炸的新聞，有些人一定好奇，參選資格是什麼？

游淑慧說，黨主席參選資格，包括曾任中評委、中央委員，且未曾受停權1年以上、撤銷、開除或註銷黨籍處分，並未犯有主席選舉辦法中「排黑條款」規定者，並已繳清2022至2024年3年黨公職募款責任額的黨員，均具備參選黨主席資格。

另外，登記時還須繳交領表登記費20萬元、選舉作業費300萬元與參選保證金1000萬元，共1320萬元，其中保證金得以本票押付。看到1320萬後，大家都嚇到了，開玩笑說，那就只宣不選，說說而已不用錢。

國民黨台北市議員游淑慧在臉書參選黨主席登記要繳1320萬元。圖／取自游淑慧臉書
國民黨台北市議員游淑慧在臉書參選黨主席登記要繳1320萬元。圖／取自游淑慧臉書
國民黨主席朱立倫堅持交棒。記者曾吉松／攝影。報系資料照
國民黨主席朱立倫堅持交棒。記者曾吉松／攝影。報系資料照

黨主席 游淑慧

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

民進黨立院黨團總召柯建銘是否辭去黨團幹部受關注，民進黨立委王世堅今天表示，柯建銘以總召任期是一年為由，用任期來拖延下台，...

重申不選黨主席！盧秀燕：輕政治、重民生 與市民的契約

台中市長盧秀燕今到台北市參加中華民國工商協進會理監事聯席會議，在專題演講時，她批中央政府現在本身就是問題，更提到自己治理...

影／放棄勸進盧秀燕選黨主席？ 李乾龍：盧意志堅定不再為難

有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文，上午前往新北市三重先嗇宮拜會先嗇宮主委，同時也是國民黨前秘書長李乾龍，希望尋求李的支...

8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王

網路聲量最新排行！這位市長蟬聯冠軍，首次奪下「好評影響力」第一；屏東縣長周春米睽違8個月重回十大榜單，卻因這議題慘遭墊底？

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）2日披露，中國海洋石油總公司所屬...

影／國民黨主席參選爆炸 李乾龍：重返執政最接近一次

前立委鄭麗文有意參選國民黨主席，她今天到新北三重先嗇宮拜會黨前書長李乾龍，爭取李的支持。李乾龍多次表態挺台中市長盧秀燕選...

