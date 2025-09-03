生理食鹽水本月調漲20% 藥界憂未來「有藥無醫」：盼凍漲藥廠電費

外傳今年10月我國電價將調漲，雖尚未拍板，但國內藥界已現憂慮氛圍。基層藥師協會今發聲明指出，製藥界除面臨健保制度壓力，還可能因電價調漲增加生產成本，盼比照醫療院所，將藥廠納入凍漲電價對象，理事長沈采穎表示，民眾常用的生理食鹽水，本月起調漲20%，面臨關稅、電費雙重夾擊，若電價不凍漲，恐衝擊國內製藥韌性。

「目前雖電價調漲雖尚未定案，但協會需在定案前需要先出來發聲。」沈采穎表示，國內藥廠經營已很困難，她8月底才接獲消息，國內一款自費市場20毫升生理食鹽水，9月1日起調漲20%，費用從大約80元漲到95元，第一線觀察，使用這類生理食鹽水的病人並不少見，小傷口擦傷、開完刀回家照顧傷口等，都會需要沖洗後才能上藥。

沈采穎指出，電費加上關稅影響，這類生理食鹽水是否調漲還是未知數，而醫院使用的健保給付食鹽水，雖受健保制度限制不可隨意調漲，但廠商可能選擇不再生產；除已經調漲的食鹽水外，面臨電價、關稅雙重夾擊，國內高血壓、高血糖、高血脂三高學名藥物，也首當其衝，「賠錢的生意沒人做」，萬一藥廠頂不住壓力停產藥物，受害的將是民眾用藥權益。

電力是藥品研發、生產、倉儲與冷鏈配送基本支撐，不同於一般製造業，藥品供應鏈具公共衛生與醫療安全重要性，一旦藥廠因成本壓力而減產或退出市場，將導致健保體系難以維持用藥穩定，衝擊全民健康。基層藥師協會呼籲，政府應比照辦理，讓國內製藥產業獲得相同的支持，以避免醫療體系「有醫無藥」的斷鏈風險，透過凍漲製藥產業電價，減輕藥廠營運壓力，確保藥品穩定供應，健保制度永續發展。

受美國總統川普關稅制度影響，國際藥價波動頻繁。沈采穎指出，若國內藥品市場過度依賴進口，不僅成本更高，也可能在突發疫情或地緣政治風險下出現供應斷鏈，影響國人健康，盼政府透過凍漲電價，支持本土藥廠，維持合理營運環境，這強化我國藥品自主性與健 保韌性關鍵，可讓全民在「健康台灣」的願景下，真正享有安全、穩定且持續的藥品供應。

商品推薦