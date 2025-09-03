快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

生理食鹽水本月調漲20% 藥界憂未來「有藥無醫」：盼凍漲藥廠電費

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
外傳今年10月我國電價將調漲，雖尚未拍板，但國內藥界已湧現憂慮氛圍，基層藥師協會今天發聲明指出，製藥界除面臨健保制度壓力，還恐因電價調漲導致生產成本不斷上升，盼比照醫療院所，將藥廠納入凍漲電價對象。本報資料照片
外傳今年10月我國電價將調漲，雖尚未拍板，但國內藥界已湧現憂慮氛圍，基層藥師協會今天發聲明指出，製藥界除面臨健保制度壓力，還恐因電價調漲導致生產成本不斷上升，盼比照醫療院所，將藥廠納入凍漲電價對象。本報資料照片

外傳今年10月我國電價調漲，雖尚未拍板，但國內藥界已現憂慮氛圍。基層藥師協會今發聲明指出，製藥界除面臨健保制度壓力，還可能因電價調漲增加生產成本，盼比照醫療院所，將藥廠納入凍漲電價對象，理事長沈采穎表示，民眾常用的生理食鹽水，本月起調漲20%，面臨關稅、電費雙重夾擊，若電價不凍漲，恐衝擊國內製藥韌性。

「目前雖電價調漲雖尚未定案，但協會需在定案前需要先出來發聲。」沈采穎表示，國內藥廠經營已很困難，她8月底才接獲消息，國內一款自費市場20毫升生理食鹽水，9月1日起調漲20%，費用從大約80元漲到95元，第一線觀察，使用這類生理食鹽水的病人並不少見，小傷口擦傷、開完刀回家照顧傷口等，都會需要沖洗後才能上藥。

沈采穎指出，電費加上關稅影響，這類生理食鹽水是否調漲還是未知數，而醫院使用的健保給付食鹽水，雖受健保制度限制不可隨意調漲，但廠商可能選擇不再生產；除已經調漲的食鹽水外，面臨電價、關稅雙重夾擊，國內高血壓、高血糖、高血脂三高學名藥物，也首當其衝，「賠錢的生意沒人做」，萬一藥廠頂不住壓力停產藥物，受害的將是民眾用藥權益。

電力是藥品研發、生產、倉儲與冷鏈配送基本支撐，不同於一般製造業，藥品供應鏈具公共衛生與醫療安全重要性，一旦藥廠因成本壓力而減產或退出市場，將導致健保體系難以維持用藥穩定，衝擊全民健康。基層藥師協會呼籲，政府應比照辦理，讓國內製藥產業獲得相同的支持，以避免醫療體系「有醫無藥」的斷鏈風險，透過凍漲製藥產業電價，減輕藥廠營運壓力，確保藥品穩定供應，健保制度永續發展。

受美國總統川普關稅制度影響，國際藥價波動頻繁。沈采穎指出，若國內藥品市場過度依賴進口，不僅成本更高，也可能在突發疫情或地緣政治風險下出現供應斷鏈，影響國人健康，盼政府透過凍漲電價，支持本土藥廠，維持合理營運環境，這強化我國藥品自主性與健  保韌性關鍵，可讓全民在「健康台灣」的願景下，真正享有安全、穩定且持續的藥品供應。

電價 調漲 藥品

延伸閱讀

南韓考慮把晶圓製造材料關稅降至零 強化半導體廠成本競爭力

美股走低怪法院判決 川普：美國沒有關稅會淪第三國家

川普與關稅不確定性促投資人急尋避風港 歐股收低

川普面臨「內外」期限壓力 避免聯邦政府停擺、關稅訴訟、俄烏和談等

相關新聞

教養也卡住了？孩童「筷子擋壽司」卡轉盤未取走 壽司郎提3點防範措施

日前有網友上傳一段在迴轉壽司店拍攝的16秒影片，引發爭議。影片中可見，一名孩童將筷子伸向輸送帶，先是擋住廣告盤造成「塞車」，隨後更直接用筷子攔下一盤鮭魚壽司，卻沒有取走，任由該盤壽司繼續往其他座位移動，且全程未見大人制止，氣得直呼「壽司郎鮭魚卡住了，教養也卡住了」。

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

中央氣象署發布桃園市、宜蘭縣、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石...

罕病童入學遭酸母「沒產檢」還生 醫曝：連羊水晶片也難百分百檢測出

有網友於社群分享罹患罕見疾病「狄蘭氏症候群」的女兒開心上小一的心情，卻遭抨擊「當初為什麼不好好做產檢」。中山醫院婦產科主...

又送走一位肺癌親人…吳淡如大阿姨離世 曝母親三姊妹「複製病史」

知名作家、主持人吳淡如過去曾透露自己有肺癌家族史，多年前檢查發現肺部有高達20顆結節，每年需定期檢查追蹤。她在昨(2)日晚間於臉書發文表示，大阿姨前幾日已因肺癌離世，享年年90歲，並透露母親和二阿姨也是因肺癌過世。

交通部加速推動駕照制度改革 陳世凱：9月中公布完整方案

今年高齡駕駛重大事故頻傳，交通部加速推動駕照制度改革。交通部長陳世凱表示，將擴大整體駕照管理制度，未來從18歲考照、違規...

生理食鹽水本月調漲20% 藥界憂未來「有藥無醫」：盼凍漲藥廠電費

外傳今年10月我國電價將調漲，雖尚未拍板，但國內藥界已現憂慮氛圍。基層藥師協會今發聲明指出，製藥界除面臨健保制度壓力，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。