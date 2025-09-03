明年總預算水電費暴增12.9億 許宇甄轟賴清德與部會冷氣吹爽爽

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
立法委員許宇甄指出，中央政府明年總預算暴增12億9171萬元，總統府與眾多部會冷氣吹爽爽，民進黨政府一邊要人民省電、節能減碳，一邊卻毫無節制地揮霍納稅人的血汗錢，把「冷氣開好開滿」當成理所當然。

許宇甄指出，賴政府115年度預算案整體水電費編列高達111億3664萬8000元，比114年度預算案98億4493萬6000元足足增加13.1%，暴增12億9171萬元。令人不解的是，今年電價並未調漲，為何政府機關的水電費預算卻會飆升？

許宇甄批評，政府官員吹冷氣花公家錢完全不心疼，這種濫編預算、浪費公帑的態度實在不像話。人民辛苦繳稅，卻換來賴政府毫不克制的開支，這種浪費行徑與節能環保背道而馳，形同欺騙國人。

許宇甄指出，進一步檢視各部會的水電費預算，以114年及115年的年度預算案來比較，多數機關增幅尚稱合理；交通部、勞動部、農業部、衛福部水電費預算還縮減。但總統府卻增加13.2%，文化部增加14.9%、海委會增加13.3%，教育部少了體育署卻增加14.6%，國防部更是誇張地暴增24.7%，金額高達11億635萬元。尤其是國防部，明明面對台電財務黑洞與軍中節能政策壓力，卻反向操作，編列巨額水電費。

許宇甄抨擊，民進黨廢核電時曾公開保證「不漲電價」，但執政9年多來卻連漲4次，總漲幅高達35%。如今全民承受高電價的痛苦，卻看到總統府與相關機關水電費逆勢膨脹，這不僅是對民生的無情踐踏，更是對全民的公然挑釁。

許宇甄質疑，賴清德高坐總統府，冷氣吹得舒舒服服，文化部、海委會等機關都可以毫無節制地浪費水電，對比底層百姓因電價上漲而縮衣節食，簡直刺眼。賴清德這種傲嬌的執政姿態，難怪會讓人民徹底失去信任。

許宇甄表示，立法院絕不會坐視總統府與相關機關浮編水電預算，將嚴格審查並刪減不合理的水電費。人民繳稅不是為了讓執政者揮霍，更不是讓賴清德政府過著冷氣涼爽、燈火通明的享受日子；節能從來不是口號，而是行動。

賴清德總統（中）、副總統蕭美琴（右）和前總統蔡英文（左）日前下午在總統官邸碰面，冷氣溫度在社群引發討論。圖／取自蔡英文臉書
