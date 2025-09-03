快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

謝龍介質疑國安團隊人事安排 民進黨：典型年齡歧視

中央社／ 台北3日電
謝龍介在臉書發文，質疑國安人事安排。圖／擷自謝龍介臉書
謝龍介在臉書發文，質疑國安人事安排。圖／擷自謝龍介臉書

國民黨立委謝龍介在臉書發文表示，國家安全不是「刷經驗」的新手村，並質疑國安團隊人事安排。民進黨發言人吳崢今天回應指出，謝龍介批評國安團隊少年練兵毫無根據，是典型的年齡歧視，也剛好反映謝龍介的識見確實極為有限。

吳崢表示，環顧國際主要國家，30、40世代的國安官員比比皆是，前美國國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan），首任的年齡就是39歲，新、現任的國安會副秘書長李問、趙怡翔以及林飛帆，年紀與此相仿，也都具備完整的國防、外交資歷與基層歷練，專業與實力受到相當肯定。

吳崢說，謝龍介從政以來未見卓著表現，也沒有相關國際事務及安全經歷。一但凡事看藍綠，人的眼界就會受到限制，在發表年齡歧視的言論前，或許該看看他自己的政黨，例如前總統馬英九，當年靠著黨國權貴專屬的甲等特考，毫無外交與公務經驗，32歲便出任總統府與聞機要的一局副局長，對照馬英九後來在總統任內的表現，無論是總體經濟或是國防外交，都被認為史上最差，這恐怕才是謝龍介該好好想想的。

謝龍介 國安會 馬英九

延伸閱讀

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

中央以「總額不變」砍錢 謝龍介：逼地方政府向部會乞討

賴清德敦促子弟兵不碰光電 謝龍介：光電之亂把台灣舞到多髒！

捲小英男孩涉貪 吳崢：泓德能源董事長是張亞中女婿

相關新聞

影／放棄勸進盧秀燕選黨主席？ 李乾龍：盧意志堅定不再為難

有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文，上午前往新北市三重先嗇宮拜會先嗇宮主委，同時也是國民黨前秘書長李乾龍，希望尋求李的支...

8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王

網路聲量最新排行！這位市長蟬聯冠軍，首次奪下「好評影響力」第一；屏東縣長周春米睽違8個月重回十大榜單，卻因這議題慘遭墊底？

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）2日披露，中國海洋石油總公司所屬...

影／國民黨主席參選爆炸 李乾龍：重返執政最接近一次

前立委鄭麗文有意參選國民黨主席，她今天到新北三重先嗇宮拜會黨前書長李乾龍，爭取李的支持。李乾龍多次表態挺台中市長盧秀燕選...

明年總預算水電費暴增12.9億 許宇甄轟賴清德與部會冷氣吹爽爽

立法委員許宇甄指出，中央政府明年總預算暴增12億9171萬元，總統府與眾多部會冷氣吹爽爽，民進黨政府一邊要人民省電、節能...

莫蘭迪藍加筆刷感 國慶主視覺引熱議

中華民國一一四年國慶籌備委員會昨天公布國慶大會主題及主視覺設計，主題為「中華民國生日快樂」，主視覺以藍紅雙色勾勒「雙十」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。