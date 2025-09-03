謝龍介質疑國安團隊人事安排 民進黨：典型年齡歧視
國民黨立委謝龍介在臉書發文表示，國家安全不是「刷經驗」的新手村，並質疑國安團隊人事安排。民進黨發言人吳崢今天回應指出，謝龍介批評國安團隊少年練兵毫無根據，是典型的年齡歧視，也剛好反映謝龍介的識見確實極為有限。
吳崢表示，環顧國際主要國家，30、40世代的國安官員比比皆是，前美國國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan），首任的年齡就是39歲，新、現任的國安會副秘書長李問、趙怡翔以及林飛帆，年紀與此相仿，也都具備完整的國防、外交資歷與基層歷練，專業與實力受到相當肯定。
吳崢說，謝龍介從政以來未見卓著表現，也沒有相關國際事務及安全經歷。一但凡事看藍綠，人的眼界就會受到限制，在發表年齡歧視的言論前，或許該看看他自己的政黨，例如前總統馬英九，當年靠著黨國權貴專屬的甲等特考，毫無外交與公務經驗，32歲便出任總統府與聞機要的一局副局長，對照馬英九後來在總統任內的表現，無論是總體經濟或是國防外交，都被認為史上最差，這恐怕才是謝龍介該好好想想的。
