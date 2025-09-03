國民黨主席改選 江啟臣：接任者對重返執政要有使命感

國民黨主席將改選，立法院副院長江啟臣今天說，下任黨主席對於打贏2026、2028選戰要有使命感，也要有所準備。不管誰擔任黨主席，都要面對艱鉅的任務，對內要整合黨內不同意見，對外要用行動展現國民黨能監督，也能執政的態勢。

國民黨主席選舉10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選，目前包括立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍、彰化縣議長謝典林等人表態有意角逐。

曾任國民黨主席的立法院副院長江啟臣，上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，對於目前多人表態有意角逐黨主席，他表示，如果最後有多人參選，就透過黨內民主機制解決，否則無法迎接未來世代的人參與國民黨，也呼籲黨內遵守君子協定、願賭服輸。

江啟臣指出，下一任的黨主席很重要，因為在這個時間點，黨內及台灣社會對國民黨仍有期待，國民黨不要讓民眾失望。民主政治下的政黨要落實理念，就要打贏選戰執政，下一任黨主席對於打贏2026地方選舉、2028大選要有使命感，也要有所準備。

江啟臣表示，國民黨員包含不同世代，有不同的生長背景，黨內的政治光譜也很廣，如何凝聚內部共識不容易，接任黨主席要蠻有勇氣的。大家對國民黨重返執政的期待，會集中在下任黨主席身上。

他指出，不管誰擔任黨主席，都要面對艱鉅的任務，對內要整合黨內不同意見、不同系統、不同路線，化爭議為前進的力量。過去常講要團結，但要用行動凝聚大家。對外也會很辛苦，必須透過行動告訴台灣社會，國民黨代表的價值不是保守對抗而是務實理性，展現國民黨能監督、也能執政。

江啟臣表示，國民黨現在能夠拿來行銷的就是地方縣市首長的執政績效都很好，代表國民黨是中道理性、務實穩健，在地方呈現出國民黨能夠做事、為民服務，未來如何把這些優勢轉化成為在中央執政帶領國家的基礎，這是下一任黨主席要做的。

另外，江啟臣也指出，雖然現在國民黨沒有在中央執政，但在國會有監督的力量，對於中央政府的預算、政策有一定的影響力，所以下一任黨主席也很關鍵，要整合藍營地方首長，也要把國會黨團帶領好。

