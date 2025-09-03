快訊

影／放棄勸進盧秀燕選黨主席？ 李乾龍：盧意志堅定不再為難

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文（右二），上午前往新北市三重拜會國民黨前秘書長李乾龍（左三）尋求支持。記者杜建重／攝影
有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文（右二），上午前往新北市三重拜會國民黨前秘書長李乾龍（左三）尋求支持。記者杜建重／攝影

有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文，上午前往新北市三重先嗇宮拜會先嗇宮主委，同時也是國民黨前秘書長李乾龍，希望尋求李的支持。

鄭麗文受訪時表示，國民黨這幾年最低迷的時候，李前秘書長真的是殫精竭慮，付出與奉獻大家都看在眼裡，而接下來是非常關鍵的時刻，國民黨要再度崛起，不但要世代交替，而且要老幹新枝，今天特別來拜會李乾龍，除了希望在未來共同扛起中國國民黨這個重擔，讓國民黨重新崛起，而且以李秘書長過去在黨內的資歷與付出，一定可以成功團結所有國民黨先進同志及愛黨的朋友，跟她站在一起，成為她最大的助力，為國民黨打一場漂亮的勝仗，這是今天來求教李乾龍前秘書長的原因。

李乾龍表示，國民黨在野這麼長的時間，這一次是重返執政最接近的一次，我們要選一個真正能帶領國民黨重返執政的黨主席，這是是非常重要的工作。他很高興看到這麼多中生代的黨員表態出來參選，而鄭麗文是中生代非常看好的一位勇敢戰將。她以前雖然是從民進黨轉戰到國民黨，但大家都有看到她的轉變，也肯定她的努力及能力，所以中生代踴躍的表態，這是國民黨的希望。

媒體追問李乾龍「勸進盧秀燕是否已經放棄？」李乾龍回答問題前先是長嘆一口氣，接著表示「在大約三、四天前曾經跟盧秀燕聯絡，做了最後一次的努力，但盧仍表示說，她的意志非常堅定，所以我們就不再為難她了」。

有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文（左），上午前往新北市三重先嗇宮拜會先嗇宮主委，同時也是國民黨前秘書長李乾龍，希望尋求李的支持。記者杜建重／攝影
有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文（左），上午前往新北市三重先嗇宮拜會先嗇宮主委，同時也是國民黨前秘書長李乾龍，希望尋求李的支持。記者杜建重／攝影
有意參選黨主席的前立委鄭麗文（右）上午拜會國民黨前秘書長李乾龍（左），希望尋求李的支持，兩人在參拜後，手拉手邊走邊聊前往宮外受訪。記者杜建重／攝影
有意參選黨主席的前立委鄭麗文（右）上午拜會國民黨前秘書長李乾龍（左），希望尋求李的支持，兩人在參拜後，手拉手邊走邊聊前往宮外受訪。記者杜建重／攝影
有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文（右），上午前往三重拜會國民黨前秘書長李乾龍（左）尋求支持。鄭麗文一下車看到李乾龍在等她，立即跑步過去握手。記者杜建重／攝影
有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文（右），上午前往三重拜會國民黨前秘書長李乾龍（左）尋求支持。鄭麗文一下車看到李乾龍在等她，立即跑步過去握手。記者杜建重／攝影

國民黨 李乾龍 鄭麗文

