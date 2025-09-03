影／國民黨主席參選爆炸 李乾龍：重返執政最接近一次

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導

前立委鄭麗文有意參選國民黨主席，她今天到新北三重先嗇宮拜會黨前書長李乾龍，爭取李的支持。李乾龍多次表態挺台中市長盧秀燕選黨主席，盧態度堅定婉拒參選，李透露，3、4天前有做最後努力，盼盧回心轉意，確定無法改變盧的心意，也只能尊重盧的意願，不再為難「盧媽媽」。

李乾龍說，此次黨主席改選非常重要，國民黨在野多年，當前是重返執政最接近的一次，「離重返執政剩一步之遙」。很高興看到中生代踴躍表態，勇往直前。被問到是否願意挺鄭麗文？李乾龍沒把話講死，只稱讚鄭是中生代戰將、傑出人才，有過立委等資歷，能力受肯定。

國民黨主席選舉參選爆炸，領表時間為9月15日至19日，檯面上已有7位人選表態競逐。被問到前副主席郝龍斌是否會是勁敵？鄭麗文說，國民黨是泱泱大黨，開大門走大路，黨員期待黨能脫胎換骨、氣象一新，黨有公開的民主遊戲規則，透過公平選舉，讓黨員來決定新主席人選。希望黨能世代交替、老幹新枝，所有符合資格者都歡迎來一場君子之爭，選完之後仍可團結打拚。

鄭麗文積極布局黨主席選舉，走訪地方拜訪意見領袖，尋求更多認同。鄭麗文說，過去幾年國民黨最低迷時刻，李乾龍為黨付出的精神讓人感動。希望爭取李的支持，一起攜手努力團結黨員、支持者，接下來共同打一場勝仗，「李秘書長會是我最大的助力」。

前立委鄭麗文（右二）有意參選國民黨主席，她今天到新北三重先嗇宮拜會黨前書長李乾龍（左三），爭取李的支持。記者王慧瑛／攝影
前立委鄭麗文（右二）有意參選國民黨主席，她今天到新北三重先嗇宮拜會黨前書長李乾龍（左三），爭取李的支持。記者王慧瑛／攝影
前立委鄭麗文（右二）有意參選國民黨主席，她今天到新北三重先嗇宮拜會黨前書長李乾龍（左二），爭取李的支持。記者王慧瑛／攝影
前立委鄭麗文（右二）有意參選國民黨主席，她今天到新北三重先嗇宮拜會黨前書長李乾龍（左二），爭取李的支持。記者王慧瑛／攝影

