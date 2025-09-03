快訊

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

賴總統再提終戰80周年 暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

影／台日外交防衛政策2+2會談

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導

2025民主進步黨-自由民主黨【台日外交‧防衛政策】2+2會談，上午在民進黨中央黨部舉行，民進黨立委郭國文、陳冠廷、日本自民黨眾議院議員星野剛士（外交部會長）、自民黨眾議院議員岩田和親（國防部會長）等出席。

郭國文致詞時表示台日執政黨2+2會談已經第6次，整個議題擴大的面向，我們看到人數的增加，看到政黨的變化，從2+2會談之外，我們還有下一個階段，還會有一個擴大政策會議，並強調作為少數執政黨的責任，2+2的規畫要持續進行，特別是最近所關注的合作議題，不論是防災，或者有關海底電纜的問題，都是在這次2+2當中重要的議題。

2025 民主進步黨-自由民主黨【台日外交‧防衛政策】2+2會談，上午在民進黨中央黨部舉行，日本自民黨眾議院議員岩田和親（左起）、星野剛士、民進黨立委郭國文、陳冠廷等出席。記者曾學仁／攝影
2025 民主進步黨-自由民主黨【台日外交‧防衛政策】2+2會談，上午在民進黨中央黨部舉行，日本自民黨眾議院議員岩田和親（左起）、星野剛士、民進黨立委郭國文、陳冠廷等出席。記者曾學仁／攝影
2025 民主進步黨-自由民主黨【台日外交‧防衛政策】2+2會談，上午在民進黨中央黨部舉行，日本自民黨眾議院議員岩田和親（左起）、星野剛士、民進黨立委郭國文、陳冠廷等出席。記者曾學仁／攝影
2025 民主進步黨-自由民主黨【台日外交‧防衛政策】2+2會談，上午在民進黨中央黨部舉行，日本自民黨眾議院議員岩田和親（左起）、星野剛士、民進黨立委郭國文、陳冠廷等出席。記者曾學仁／攝影

外交部 眾議院 自民黨

延伸閱讀

台南綠營助風災弱勢戶 媒合20戶捐助家電

影／新會期報到搶頭香 郭國文：面對執政困境要比在野黨認真

數發部回應太消極 綠委也表不滿

【重磅快評】綠委轟老柯假傳聖旨 坐實賴清德昏君無能

相關新聞

影／放棄勸進盧秀燕選黨主席？ 李乾龍：盧意志堅定不再為難

有意參選國民黨黨主席的前立委鄭麗文，上午前往新北市三重先嗇宮拜會先嗇宮主委，同時也是國民黨前秘書長李乾龍，希望尋求李的支...

8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王

網路聲量最新排行！這位市長蟬聯冠軍，首次奪下「好評影響力」第一；屏東縣長周春米睽違8個月重回十大榜單，卻因這議題慘遭墊底？

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）2日披露，中國海洋石油總公司所屬...

影／國民黨主席參選爆炸 李乾龍：重返執政最接近一次

前立委鄭麗文有意參選國民黨主席，她今天到新北三重先嗇宮拜會黨前書長李乾龍，爭取李的支持。李乾龍多次表態挺台中市長盧秀燕選...

莫蘭迪藍加筆刷感 國慶主視覺引熱議

中華民國一一四年國慶籌備委員會昨天公布國慶大會主題及主視覺設計，主題為「中華民國生日快樂」，主視覺以藍紅雙色勾勒「雙十」...

中選會人事 在野批違法逾期未提名

立法院新會期將開議，也將處理多項人事案，但中選會有六位委員任期將屆，行政院仍未提名新人選，遭到在野黨立委質疑「在裝睡」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。