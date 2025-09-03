影／台日外交防衛政策2+2會談
2025民主進步黨-自由民主黨【台日外交‧防衛政策】2+2會談，上午在民進黨中央黨部舉行，民進黨立委郭國文、陳冠廷、日本自民黨眾議院議員星野剛士（外交部會長）、自民黨眾議院議員岩田和親（國防部會長）等出席。
郭國文致詞時表示台日執政黨2+2會談已經第6次，整個議題擴大的面向，我們看到人數的增加，看到政黨的變化，從2+2會談之外，我們還有下一個階段，還會有一個擴大政策會議，並強調作為少數執政黨的責任，2+2的規畫要持續進行，特別是最近所關注的合作議題，不論是防災，或者有關海底電纜的問題，都是在這次2+2當中重要的議題。
