8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王

8月核三公投、國民黨主席改選受矚

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點8月縣市首長十大聲量排行榜，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，綜觀8月除了台美關稅、內閣改組以及罷免公投，大家還關注國民黨未來可能黨主席、總統人選，這些上榜首長聲量和這些政治議題脈動高度相關。

No.10 王惠美｜好評影響力2.64

彰化縣長王惠美的聲量高點主要與美國關稅、颱風有關，月初王惠美與多位縣市首長共同召開線上會議，針對美國關稅衝擊及地方產業困境發聲，吸引媒體與社群高度關注。正面意見認為她積極為地方產業發聲，爭取中央資源，展現地方首長的責任感與行動力；但也有不少負評，質疑她僅止於發言，實際作為有限，甚至有聲音認為這是政治操作。

8月中旬，颱風「楊柳」來襲，彰化縣未達停班停課標準，王惠美宣布正常上班上課，掀起網友「彰化準備要咕嚕咕嚕了」話題；但也有網友認為，「縣長明智，這種天氣放假做什麼？」「無風無雨放什麼？」

No.9 張麗善｜好評影響力2.57

雲林縣長張麗善8月聲量高點主要集中在經濟問題，因中央普發現金議題延燒，張麗善呼籲中央「阿莎力」發放現金，也引發地方討論雲林縣政府是否該加碼。正面聲音認為她積極為縣民爭取福利，展現地方首長的責任感；但也有不少反對聲浪，「請縣長能帶頭示範先發錢」、「管好自己再批中央」。

新版財政收支劃分法8月上路，雲林縣2026年的統籌分配稅款預計將可分到273億元，未料縣府接獲財政部通知，雲林僅獲配246.5億元，短少27億元，引發張麗善不滿「左手給我們，右手又扣了」，直接向行政院長卓榮泰喊話；卓榮泰對此回應，因為新法計算有誤差，「會邀請所有的縣市長來到行政院，或者是我們到地方來拜訪大家，總之，就是要開誠布公」。

No.8 謝國樑｜好評影響力2.40

基隆市長謝國樑的聲量高點出現在8月12日，當天台北地方法院續審前台北市長柯文哲政治獻金案，傳喚基隆副市長邱佩琳出庭作證。談到謝國樑的部分，邱佩琳表示，2022年7月柯文哲曾在謝國樑家族經營的大魯閣企業新竹購物中心發表演講，會後謝母林曼麗因認同柯文哲的理念，便拿出200萬元交給謝國樑，而謝國樑請她轉交給柯文哲，並特別說明，這筆款項是母親企業捐贈給民眾黨的政治獻金。對此，有網友質疑，「兩百萬政治獻金不用匯款到政黨專戶拿收據抵稅？」

謝國樑表示，家族企業的確跟民眾黨有往來，但沒辦法就細節證實或否認。從政以來非常尊重檢方，尤其是台北地檢署，如果北檢要求說明，他會講清楚。

No.7 張善政｜好評影響力2.68

桃園市長張善政8月聲量高點與財產申報有關，監察院公布六都首長最新財產申報資料，張善政持有股票、債券、黃金條塊等，身價破億引起網友討論，「待過Google資產沒破億才是新聞」、「谷歌+宏碁高階主管...這樣的人才身價破億很正常」。71歲的張善政，曾任台大土木工程系教授、國科會國家高速電腦中心主任、宏碁副總經理、Google公司亞洲硬體總監、科技部長、行政院長等職。

王智盛分析，張善政在六都市長中，一直都是相對沒聲量、低調的人，因為他不具有政治爭議性、沒什麼仇恨值，相較其他人來說因有IT背景，比較有理工男的形象。由於桃園根基不錯，張善政延續施政，所以施政表現不錯，施政滿意度名列前茅，桃園整體發展不錯，做事鴨子划水有助於市長連任。

No.6 周春米｜好評影響力2.38

屏東縣長周春米時隔8個月 再度 進榜！8月聲量高點原因與「核三延役公投」以及時任經濟部長郭智輝「敦親睦鄰費」發言有關，周春米的聲量因此急遽上升，好評影響力卻最低。王智盛分析，核三延役公投正反意見參半，支持重啟核三意見佔多數，與周春米反核立場對抗，因此聲量短暫上升、好評影響力低，未來周春米全國能見度會下降，回復一般狀況。

郭智輝13日在立法院質詢時，質疑地方對核三延役的支持是否與補助金掛鉤，周春米隨即強烈反擊，認為此舉忽視地方40年來承擔核安風險，激起屏東居民共鳴與反彈。隨後，周春米帶領農漁界、觀光界公開表態反對核三重啟，並強調核災風險對地方經濟與民生的衝擊。正面意見多認同周春米的立場，認為屏東長期承受核電廠風險，地方有權拒絕延役，並質疑中央政策對地方的不公平；反面聲音則指出公投同意票數仍具代表性。整體而言，事件帶動地方認同感與核能議題的全台討論熱度。

No.5 黃偉哲｜好評影響力2.69

台南市長黃偉哲8月聲量高點跟7月一樣，與颱風造成豪雨淹水有關。8月2日台南多處嚴重積水，市府應變與災後處理成為輿論焦點。正面聲音認為黃偉哲積極爭取經費、親赴災區勘災，展現市長責任感，部分網友肯定其努力改善排水設施，認為天災難以完全避免，支持者表示，「辛苦了，市長」、「謝謝市長，台南加油」。反面意見則質疑市府治水成效，批評多年投資未見顯著改善，有網友質疑，「之前的治水預算花去哪了？」

No.4 陳其邁｜好評影響力2.67

8月颱風對高雄造成災情較7月少，也讓高雄市長陳其邁8月聲量降低。本月陳其邁聲量高點與核三延役公投有關，陳其邁表示，屏東近年面臨南電北送及核廢料問題，對屏東人來說非常不公平，高雄與屏東也有密切來往，希望大家可以將心比心體諒屏東人的想法，引發熱議。支持者認為他重視地方民意，展現民主素養；反對者則批評他未正面回應核能安全與缺電疑慮，甚至有網友質疑，「一度一元的核電不用，寧可用一度六元的風電？」政策表態造成網路輿論呈現高度分歧，正反意見交鋒激烈。

No.3 侯友宜｜好評影響力2.64

新北市長侯友宜聲量高點主要集中在8月中下旬，主因是新北市議會民進黨團提案「普發4.6萬現金」，對此，侯友宜回應，市府累計短絀高達887億元，財政困窘，「我們怎麼還有多餘的錢呢？」引發網友熱議。有人表示，「今年有剩就該還稅於市民」、「中央地方一起普發」。此外，也有民眾擔憂若為發現金而犧牲如耶誕城等大型活動，將損及城市形象與觀光效益。整體來看，聲量高點反映出普發現金政策在社會上引發兩極討論，既有期待實質受惠的民意，也有對財政永續與政策優先順序的深層憂慮。

No.2 蔣萬安｜好評影響力2.74

台北市長蔣萬安8月的聲量高點主要出現在1日、19日與28日。其中前兩日的高峰，皆與蔣萬安評論中央政府有關。他首先針對台美關稅議題，強烈批評中央政府「失職失能」，接著又建議總統賴清德找和碩董事長童子賢組閣。支持者肯定他勇於監督中央，認為這是地方首長應有的態度；反對者則批評他「滿腦子只想政治利益」，甚至有聲音認為他忘記自己是台北市長，市政推動成效有限。

28日的聲量高點，源自於台北市政府採購中國製機器狗一事，引發外界對資安與國安的疑慮，相關討論也迅速在網路上延燒。大台中市政發展協會執行長潘兆民指出，蔣萬安就統籌分配款要求行政院長卓榮泰別只照顧綠不照顧藍，呼籲公平對待各縣市；即便蔣萬安多次嗆聲槓上中央，仍然排好評影響力第二，顯示他的行為獲得不少網友支持。

8月台中市長盧秀燕再度蟬聯聲量冠軍，並首度拿下好評影響力第一名。潘兆民認為，盧秀燕在兩波大罷免當中，成功保住台中7位藍營立委，並跨縣市幫助其他遭罷免立委，母雞帶小雞精神發揮地淋漓盡致，加上國民黨主席改選她被朱立倫多次點名，營造出「國民黨共主」的政治氛圍，獲得很多國民黨員支持，因此聲量以及好評影響力高。潘兆民認為，雖然盧秀燕表態無意參選黨主席卻沒嚴重失分，現在適合蓄積能量，因為她還是台中市長，突然宣布選黨主席容易成為箭靶，反而不利於未來總統大選。盧秀燕8月聲量高點，主要集中於8月7日與8月24日。民進黨立委王義川8月7日在政論節目上，以嘲諷語氣討論盧秀燕「2400元粉底液」，引發性別與外貌攻擊爭議，激起社會對性別平權的廣泛討論。

延伸閱讀： 盧秀燕「粉底液事件」單週聲量飆破3.7萬！「盧媽粉底液」意外帶動IU代言雅詩蘭黛討論度

另一波高點則是盧秀燕8月24日宣布不參選國民黨主席，強調要留在台中。這一舉動獲得不少正面評價，認為她展現地方首長的責任感與親民形象，許多支持者留言表示，「媽媽市長很貼心」、「明智的選擇，台中市需要妳」；但也有部分網友質疑，「因為土地還沒有賣完」。整體來看，聲量高點多圍繞在性別議題與個人政治動向，正反意見激烈交鋒，反映出盧秀燕在台灣政壇的高度關注度與爭議性。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月1日至2025年8月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

