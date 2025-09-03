「零日攻擊」受矚 美退將籲美台強化備戰嚇阻中國

快訊

中央社／ 華盛頓2日專電
台劇「零日攻擊」以2028年解放軍登陸台灣為題。圖／取自《零日攻擊 ZERO DAY》FB粉專
台劇「零日攻擊」以2028年解放軍登陸台灣為題。圖／取自《零日攻擊 ZERO DAY》FB粉專

台劇「零日攻擊」以中國侵台為題材，備受國際矚目，本週將在美國首映。華府智庫今天舉辦視訊座談，與會的美國退將呼籲，美國和台灣在內的夥伴、盟友應強化備戰，必須做到整合、靈活並處於強勢地位，以嚇阻北京。

台海戰爭劇「零日攻擊」以不同人物視角開展10集篇章，8月初在台灣開播，議題涵蓋台灣可能遭遇的各種危機。智庫全球台灣研究中心（GTI）將於4日舉辦「零日攻擊」美國首映會。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）今天也舉辦視訊座談，邀請「零日攻擊」製作團隊、台灣駐美代表俞大㵢及美國退役將領米尼漢（Mike Minihan）與會。

俞大㵢開場致詞表示，這場活動正值北京即將舉行大型閱兵，以慶祝「中華人民共和國在二戰中戰勝日本的成就」，但這其實是一個謬誤，當時中華人民共和國根本不存在。這場閱兵跟解放軍大規模軍力展示有關，是一種挑釁和恫嚇的方式，不僅針對台灣，也針對第一島鏈及更遠的地區。

俞大㵢說，「零日攻擊」是充滿戲劇性的電視劇，希望永遠停在「只是電視劇」的階段；如果劇情真的發生，就代表將捲入戰爭與衝突，整個世界都會受到影響。

「零日攻擊」由前文化總會祕書長林錦昌擔任監製。他表示，面對可能戰爭的威脅，台灣人民應該領悟的真理是，如果相信會有戰爭而做好準備，就不會有戰爭，但若心存僥倖，認為戰爭可能不會發生而不準備，戰爭就會在意想不到時來臨，「這就是零日攻擊希望傳達給民眾的訊息」。

曾任美國印太司令部副司令的米尼漢指出，美國和包括台灣在內的所有夥伴及盟友必須加強推動備戰，做到整合、靈活並隨時準備好，且必須處於強勢地位，讓中國看到他們不想挑戰的對手。

他認為，嚇阻的3大支柱為：必須有效溝通、能夠施加代價並剝奪其利益，這些都需要建立在一個國家所有軍事力量工具的強大實力之上。把軍事、外交、資訊及經濟力量等資源集中在嚇阻，同時也能確保決定性的勝利，「這才是我們必須聚焦的方向」。

「我也不想打仗，但我更不想輸」，米尼漢強調，「我們必須以此為導向」。

此外，「零日攻擊」製作人鄭心媚表示，在台灣，影視製作深受中國影響，有諸多限制。2022年俄烏戰爭爆發激起她的憤怒，「如果我不寫一些關於台灣的作品，可能就再也沒機會了」。

林錦昌也說，中國從未放棄以武力達成其野心，但台灣人民熱愛和平，「我們以身為全球民主社群一員為榮」，且一致認為：台灣不是香港、台灣永遠不會成為下一個烏克蘭，台灣人永遠不會放棄自由、民主的生活方式。

美國 俄烏戰爭 零日攻擊

