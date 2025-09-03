中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

衛報報導，美國國防政策團體「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）2日披露，中國海洋石油總公司所屬船隻與設施，正在台灣的專屬經濟區（EEZ）內鑽探石油與天然氣，台灣政府似乎並未作出反應；這可能是北京單方面奪取爭議領土的行動之一，並可能有助於未來對台灣的入侵。

今年7月、8月間，至少有12艘油氣船隻與固定設施被偵測到進入台灣專屬經濟區，其中一座距離台灣控制的東沙群島限制水域邊界僅50公里，同時還有數座固定式海上鑽探平台的鋼製基座。這些設施出現在台灣專屬經濟區內的情況過去並未被揭露。

這些資產規模龐大，其中包括1艘長超過240公尺、甲板面積相當於1.5個足球場的船隻，以及2座亞洲最大型的井口平台。報告發現，其中一些設施已存在至少5年，其中一座在2024年甚至接近東沙限制水域邊界僅1公里。衛報也透過民間海事追蹤網站核實大部分資產的位置。

專家表示，此舉符合北京透過「灰色地帶」戰略奪取爭議領土的模式。史丹佛大學海事透明度「海洋之光」計畫主任鮑爾（Ray Powell）指出：「中國的灰色地帶侵略經常利用商業活動達到擴張目的。」

衛報指出，台灣政府似乎並未對此作出反應，這令分析人士感到驚訝。詹姆士敦基金會報告警告：「今天不提出抗議，將冒著主權被削弱正常化的風險，並鼓勵進一步的侵犯。」台灣過去常在其他海域強力維護專屬經濟區。

報導中提到，挑戰中國在台灣專屬經濟區內的油氣活動將十分困難。台灣政治地位特殊，並非《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）或其仲裁機制的締約方，台灣國內法律對於專屬經濟區邊界的執行範圍也不明確，且缺乏足夠海上力量去對抗這類活動。

衛報已聯繫台灣國安會尋求評論；台灣經濟部將大部分問題轉交給海洋委員會，該會拒絕置評。台灣海巡署表示，他們「持續監控監測範圍內的海上目標」，但油氣勘探與合作不在其職權範疇。

