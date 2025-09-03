聯大將開議 駐芝加哥官員：台灣參與對美意義重大
聯合國大會下週在紐約開議，美國伊利諾州「每日前鋒報」刊登駐芝加哥辦事處官員專文，呼籲美國支持台灣參與聯合國會議及機制、反制共產中國扭曲聯大2758號決議。
第80屆聯合國大會9月9日在紐約開議，伊利諾州「每日前鋒報」（Daily Herald）1日刊登，駐芝加哥辦事處長類延峰「台灣參與聯合國對美國至關重大」專文。
類延峰寫道，以規則為基礎的國際體系仰賴透明度、民主價值和包容合作。然而，中華人民共和國日益操弄聯合國機制，推進地緣政治企圖，對抗這些影響力操作對美國深具戰略利益。
台灣參與聯合國將在抗衡共產中國主導機制中，帶來關鍵性反制作用，也是美國捍衛民主規範及全球穩定的可靠夥伴。
台灣在民主治理、永續發展及科技創新能力上，與諸多聯合國關注優先議程相輔相成。讓台灣加入聯合國，可強化國際合作，阻撓北京試圖壟斷全球話語權的作為。
專文指出，北京持續扭曲聯合國大會第2758號決議，以虛假理由阻止台灣參與聯合國機制，決議未授予中華人民共和國對台灣擁有任何主權。
持續排斥台灣將削弱聯合國公信力，專業機制趨於政治化是危險的先例。聯合國成立初衷在服務全球人民，而非壓制人民。
包括禁止持台灣護照者進入聯合國場域、拒絕台灣記者採訪相關活動，已侵犯新聞自由等基本人權。全球威權體制力量高漲，確保台灣參與聯合國相關討論，對保持開放對話、可靠資訊流通及國際法之完整性至關重要。
台灣參與聯合國將有助聯合國關注全球優先事項，而非屈服於政治壓力。
讓台灣參與聯合國機制，不僅關乎台灣，也與聯合國合法性和有效性息息相關。希望美國能帶領確保台灣參與聯合國會議及機制，保護國際合作未來，免於再受不當政治干預。
