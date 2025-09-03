聽新聞
反制共軍飛彈 專家籲購電戰機、爭取加入金穹

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

中共今天舉行大閱兵，台灣智庫昨舉行「中國解放軍火箭軍及海空對台威脅與因應研討會」，與會專家指出，共軍對台部署超過一千枚短程彈道飛彈，可在第一批飽和攻擊中癱瘓我空軍基地及防空飛彈陣地；台灣智庫諮詢委員高志榮建議，我方有必要爭取採購EA-18G咆哮者電戰機，並且爭取加入美方建構中的金穹飛彈防禦系統。

台灣智庫董事呂曜志表示，根據國防部統計，二○二四年超過五千架次共機對我領空襲擾，共艦在台海周遭活動的次數也屢創新高；另外，美方指出，中共已部署一千多枚短程彈道飛彈，目標涵蓋台灣全境，這已不只是數量增加，更是戰略模式轉變，成為常態化的軍事壓迫。

昨天研討會上，高志榮針對「當面解放軍部隊對台威脅概況」的想定提出評估指出，中共對我十一空軍基地至少要動用五百枚飛彈、一○八○枚火箭彈，才能癱瘓各空軍基地。對防空飛彈陣地則需在兩小時內動用二八八枚彈道飛彈，同時以六十八枚反輻射飛彈及火箭炮發動飽和攻擊。

高志榮分析，共軍要對台發動飛彈襲擊，光是第一波打擊就要八百多枚彈道飛彈，不過我國擁有的雄二Ｅ巡弋飛彈等，可能對其反制。高志榮強調，飛彈攻擊均必須依靠導引技術及必要電子戰作為掩護，因此我方的電戰反制能力也必須同步跟上。

對台 中共 共軍 解放軍 國防部 彈道飛彈

