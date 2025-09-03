中科院洩密事件…藍批國家機器敗壞 白譏難怪匪諜一堆

民眾黨立委黃國昌昨天爆料，指有中科院內部人員拿著院內的標案機密文件，四處向廠商兜售要錢。國民黨立委林沛祥表示，這是整個國家機器的敗壞，必須好好嚴格調查；民眾黨立委林國成也質疑，難怪從國安會到外交部「匪諜一大堆」，賴政府應該要有決心查辦。

民進黨立委王定宇則表示，中科院不肖人士有相關違法行為，都應該受到嚴辦，他支持相關單位該怎麼法辦，就怎麼辦；但也必須提醒，該案早已移送司法機關偵辦中，只是現在被揭露出來，並不算新的爆料。

林沛祥指出，政府對這種國安弊案、疑案，必須好好嚴格調查，說明清楚，如果立委不是透過正式公文就可以拿到這些東西，那就表示洩密狀況已很嚴重。

林國成說，中科院多數標案都是機密，內部過去也養成許多陋習，難怪從國安會到外交部「匪諜一大堆」，這就是所謂的上樑不正下樑歪，難道檢調單位不需要查辦到底？他相信後續還有更多類似案件，「政府該辦就要辦，不要有綠色的不辦，沒有綠色就辦到底」。

