聽新聞
0:00 / 0:00

中科院洩密事件…藍批國家機器敗壞 白譏難怪匪諜一堆

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰蔡晉宇／台北報導

民眾黨立委黃國昌昨天爆料，指有中科院內部人員拿著院內的標案機密文件，四處向廠商兜售要錢。國民黨立委林沛祥表示，這是整個國家機器的敗壞，必須好好嚴格調查；民眾黨立委林國成也質疑，難怪從國安會到外交部「匪諜一大堆」，賴政府應該要有決心查辦。

民進黨立委王定宇則表示，中科院不肖人士有相關違法行為，都應該受到嚴辦，他支持相關單位該怎麼法辦，就怎麼辦；但也必須提醒，該案早已移送司法機關偵辦中，只是現在被揭露出來，並不算新的爆料。

林沛祥指出，政府對這種國安弊案、疑案，必須好好嚴格調查，說明清楚，如果立委不是透過正式公文就可以拿到這些東西，那就表示洩密狀況已很嚴重。

林國成說，中科院多數標案都是機密，內部過去也養成許多陋習，難怪從國安會到外交部「匪諜一大堆」，這就是所謂的上樑不正下樑歪，難道檢調單位不需要查辦到底？他相信後續還有更多類似案件，「政府該辦就要辦，不要有綠色的不辦，沒有綠色就辦到底」。

中科院 黃國昌

延伸閱讀

中科院遭爆內部人員洩密！林沛祥喊話「嚴格調查」：這是國家機器敗壞

李四川條款列優先法案？ 林沛祥：待黨團大會充分討論

立法院9月1日迎來新會期 藍白總召不變、綠氣氛仍詭譎

影／國民黨立委鼓掌通過 林沛祥出任下任首席副書記長

相關新聞

赴陸參加93閱兵掀罵聲！洪秀柱親上火線 說明「為何10年前反對今卻出席」

國民黨前主席洪秀柱前往北京參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，引發民進黨政府批評。洪秀柱表示，此...

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部表示，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜...

筆刷揮灑「雙十」 國慶主視覺評價兩極…慶籌會：莫蘭迪色比較沈穩

今年國慶主視覺融合國旗配色「藍白紅」，並透過筆刷揮灑出雙十意象，引發正反評價。國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，過往選色多...

沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

民進黨立委沈伯洋自爆家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局，外界質疑後，沈又貼出偷拍的針孔照為證據。卡神楊蕙如今天再度在臉書...

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄...

澎湖政壇起波瀾！「唯一立委」楊曜宣布不參選公職 相關人士：不排除空降人選

民進黨四連霸立委楊曜今天突然發布不再參選公職，相對撼動2028年澎湖立委選舉。澎湖地方政壇人士認為，民進黨在立法院席次已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。