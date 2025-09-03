聽新聞
0:00 / 0:00

2.4億標案機密文件叫價逾10萬 索一成回扣

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
立委黃國昌昨天踢爆中科院有內部人員拿著標案機密文件向廠商兜售。圖／取自黃國昌臉書
立委黃國昌昨天踢爆中科院有內部人員拿著標案機密文件向廠商兜售。圖／取自黃國昌臉書

民眾黨主席黃國昌昨爆料，中科院內部人員有人拿著「中科院鵬園院區建置智慧型監視指管系統網電基礎工程」標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，背後還涉及一整串軍事採購弊案。

據了解，早在四月檢憲調即接獲檢舉，中科院內部人員以十餘萬元兜售文件，保證參照文件規格投標，鐵定可拿下二點四億元的標案，並索要約一成回扣及名車，案涉貪汙及洩密，已由桃檢立案偵辦，中科院前天也公告撤銷此標案。

中科院近年執行全台二百八十四處重要營區智慧警監系統建置案，總經費逾百億元，特點在於整合中央監控、智慧型與影像傳輸能量，達先期預警、反應效果，鵬園院區（屏東九鵬飛彈營區）是其中一案，因是台灣尖端國防武器的測試地點，園區機敏性高。

不過，該標案自執行以來，陸續傳出負面消息，如伺服器主機傳出有大陸供應鏈產品，還爆出下包廠商欠薪等糾紛。

本報掌握，早在今年四、五月就傳出有警監系統標案資料外流，檢憲調及民眾黨地方黨部都有掌握。外流資料除中科院鵬園院區工程管制會議裁示內容，還包含九鵬營區的空照位置圖、營區機電設備等位置，還有特定設備規格、適用廠商等，若依內部會議裁定規格投標，得標機會不小。

據了解，該項機密資料被內部人員以八萬至廿萬元兜售，並宣稱按內容投標，鐵定拿下標案，有廠商收到資料後，對方另索要工程款一成回扣及名車，以中科院鵬園院區標案總額二點四億元計算，回扣逾二千萬元。

機密 文件 中科院 黃國昌

延伸閱讀

部基醫院中元法會！法師院區遍灑甘露...祈求病人早日康復 安定身心

中科院遭爆內部人員洩密！林沛祥喊話「嚴格調查」：這是國家機器敗壞

空軍神箭營區官兵上網簽賭 新北檢聲請簡易判決

黃國昌筆誤中科院「財團法人」 林秉宥：基本常識都沒有的監督

相關新聞

赴陸參加93閱兵掀罵聲！洪秀柱親上火線 說明「為何10年前反對今卻出席」

國民黨前主席洪秀柱前往北京參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，引發民進黨政府批評。洪秀柱表示，此...

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部表示，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜...

筆刷揮灑「雙十」 國慶主視覺評價兩極…慶籌會：莫蘭迪色比較沈穩

今年國慶主視覺融合國旗配色「藍白紅」，並透過筆刷揮灑出雙十意象，引發正反評價。國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，過往選色多...

沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

民進黨立委沈伯洋自爆家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局，外界質疑後，沈又貼出偷拍的針孔照為證據。卡神楊蕙如今天再度在臉書...

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄...

澎湖政壇起波瀾！「唯一立委」楊曜宣布不參選公職 相關人士：不排除空降人選

民進黨四連霸立委楊曜今天突然發布不再參選公職，相對撼動2028年澎湖立委選舉。澎湖地方政壇人士認為，民進黨在立法院席次已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。