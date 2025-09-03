藍批總統淡化抗戰史 綠反諷無視中共扭曲歷史

九三軍人節前夕，賴清德總統昨主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，十分鐘致詞中未提八年抗日戰爭歷史。國民黨立委李彥秀表示，賴清德刻意淡化抗戰史，放棄的不僅是中華民國的主體意識，更是賴清德總統的正當性；民眾黨立委林國成則說，對於先賢先烈的貢獻與犧牲，賴總統如此詮釋非常不公平。

民進黨中國部表示，國民黨批評賴總統對終戰論述不提抗戰，定調這是台獨史觀，這說法幾乎與國台辦口徑一致，全盤照抄中共論調，更不斷聲稱只有國民黨才在銘記歷史；但事實是，國民黨一邊透過中共提供的濾鏡，去檢視賴總統的終戰論述，一邊卻對中共扭曲歷史的言行直接戴上眼罩裝沒看見，無法得到台灣人民認同。

不僅賴清德總統未提到八年抗日戰爭歷史，民進黨今天還將在中央黨部，與日本自民黨舉辦「台日外交防衛政策二加二會談」。

不只藍白質疑賴總統只提「終戰」、全未提及「抗戰」，民進黨前立委、退輔會前副主委李文忠也指出，賴總統上任以來，急於統一國人的歷史認知，但其「台灣敘事」常有偏頗與錯誤，對民進黨執政與國家團結，都是不利影響。

李文忠說，「終戰」是中性名詞，對於賴總統紀念二戰終戰八十周年，前總統馬英九、國民黨朱立倫斥為「媚日」毋寧太過，像是還活在八十年前的仇日情結；但身為中華民國總統，對中國戰區抗戰隻字不提，此舉無論如何是不妥的。

李文忠認為，不同年代渡海來台的同胞，有不同的記憶、感情及價值，但大家的利益相同，命運共通，只能求同存異，互為表裡，這應該就是蔡英文總統融合「中華民國／台灣」的緣由；獨派及賴總統有強烈的使命感及危機感，急著想要統一國人的正確認知，但是一年多來，總統的台灣敘事多有偏頗舛誤，其結果是不利執政，不利擴大支持基礎，更不利於團結。

商品推薦