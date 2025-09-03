聽新聞
0:00 / 0:00

藍批總統淡化抗戰史 綠反諷無視中共扭曲歷史

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰蔡晉宇程嘉文／台北報導

九三軍人節前夕，賴清德總統昨主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，十分鐘致詞中未提八年抗日戰爭歷史。國民黨立委李彥秀表示，賴清德刻意淡化抗戰史，放棄的不僅是中華民國的主體意識，更是賴清德總統的正當性；民眾黨立委林國成則說，對於先賢先烈的貢獻與犧牲，賴總統如此詮釋非常不公平。

民進黨中國部表示，國民黨批評賴總統對終戰論述不提抗戰，定調這是台獨史觀，這說法幾乎與國台辦口徑一致，全盤照抄中共論調，更不斷聲稱只有國民黨才在銘記歷史；但事實是，國民黨一邊透過中共提供的濾鏡，去檢視賴總統的終戰論述，一邊卻對中共扭曲歷史的言行直接戴上眼罩裝沒看見，無法得到台灣人民認同。

不僅賴清德總統未提到八年抗日戰爭歷史，民進黨今天還將在中央黨部，與日本自民黨舉辦「台日外交防衛政策二加二會談」。

不只藍白質疑賴總統只提「終戰」、全未提及「抗戰」，民進黨前立委、退輔會前副主委李文忠也指出，賴總統上任以來，急於統一國人的歷史認知，但其「台灣敘事」常有偏頗與錯誤，對民進黨執政與國家團結，都是不利影響。

李文忠說，「終戰」是中性名詞，對於賴總統紀念二戰終戰八十周年，前總統馬英九、國民黨朱立倫斥為「媚日」毋寧太過，像是還活在八十年前的仇日情結；但身為中華民國總統，對中國戰區抗戰隻字不提，此舉無論如何是不妥的。

李文忠認為，不同年代渡海來台的同胞，有不同的記憶、感情及價值，但大家的利益相同，命運共通，只能求同存異，互為表裡，這應該就是蔡英文總統融合「中華民國／台灣」的緣由；獨派及賴總統有強烈的使命感及危機感，急著想要統一國人的正確認知，但是一年多來，總統的台灣敘事多有偏頗舛誤，其結果是不利執政，不利擴大支持基礎，更不利於團結。

國民黨 民進黨 抗戰勝利八十周年

延伸閱讀

民進黨跨縣市議員倡議5行動 賴總統3日邀座談

新聞眼／迎國際變局…國安人事布局 年輕有餘 經驗待磨

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

賴清德總統表揚國軍楷模 呼籲全民團結成為國軍最堅實後盾

相關新聞

赴陸參加93閱兵掀罵聲！洪秀柱親上火線 說明「為何10年前反對今卻出席」

國民黨前主席洪秀柱前往北京參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，引發民進黨政府批評。洪秀柱表示，此...

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部表示，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜...

筆刷揮灑「雙十」 國慶主視覺評價兩極…慶籌會：莫蘭迪色比較沈穩

今年國慶主視覺融合國旗配色「藍白紅」，並透過筆刷揮灑出雙十意象，引發正反評價。國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，過往選色多...

沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

民進黨立委沈伯洋自爆家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局，外界質疑後，沈又貼出偷拍的針孔照為證據。卡神楊蕙如今天再度在臉書...

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄...

澎湖政壇起波瀾！「唯一立委」楊曜宣布不參選公職 相關人士：不排除空降人選

民進黨四連霸立委楊曜今天突然發布不再參選公職，相對撼動2028年澎湖立委選舉。澎湖地方政壇人士認為，民進黨在立法院席次已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。