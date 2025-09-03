聽新聞
冷眼集／賴式荒謬劇 沒有抗戰的軍人節

聯合報／ 本報記者程嘉文

一九四五年九月二日，日本政府代表在密蘇里號戰艦上簽字投降。位於重慶的國民政府宣布，第二天（三日）全國放假慶祝。一九五五年，政府將抗戰勝利紀念日訂為軍人節。當時誰都不會想到，二○二五年會出現「沒有抗戰」的軍人節：賴總統不講對日抗戰、國防部拚命閃躲、退輔會則是偷偷辦完紀念活動，事後才對外宣告。

台灣作為日本殖民地，戰爭結束搖身變為戰勝國人民；短短四年後，國府又輸到僅剩台灣；兩岸在全球冷戰下對峙數十年，我方漸失中國代表權與國際空間，更倍感戰爭威脅。如此離奇際遇，難免造就歷史記憶的分歧。

然而，「中華民國」不是任意挑食的自助餐：民進黨政府近年動輒以「不忠於中華民國」帽子奉送政敵，就不可能不要中華民國的歷史「包袱」；何況，當局者眼中的包袱，很可能是其他人民最珍視、不容褻瀆的遺產。

國家元首該做的，是承認一樣米養百樣人，必須設法包容不同想法，凝聚最大公約數。過去李、扁、馬、蔡之勝出，關鍵都在以此標榜。但對賴總統而言，「團結」似乎不是存異求同的加法，而是排除「雜質」、確保「純化」的減法。洪秀柱赴北京參加慶典，固然掀起爭議與批評，然而，「賴清德式團結」難道不是重要因素，甚至更可議？

賴政府或許認為，拉攏日本至關重要，因此唯恐「大哥哥」不開心。然而，全球各地都有大戰紀念活動，美日兩國還在當初的血肉磨坊硫磺島舉行紀念。如今的日本政府，會認為英美緬懷戰爭、讚揚老兵，是存心要再一次羞辱日本？更何況日本民族性向來敬強而不恤弱，妾婦之道不能換到真正的尊重與盟誼。最標榜孺慕日本，卻對東洋文化如此隔陌，豈不怪哉？

一場沒有紀念事由的紀念日，不知所為何來的軍人節，凸顯賴政府面對九三的荒謬。「萊爾校長」何時能夠體會問題，還是堅持要把油門踩到底？

賴清德 軍人節 抗戰勝利八十周年

