抗戰80年 總統只講終戰未提抗日

今天是九三軍人節，也是抗戰勝利八十周年紀念日，總統賴清德昨天主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，但十分鐘的致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰八十周年，並未提及八年抗日戰爭的歷史。

雖然賴總統未提對日抗戰，但退輔會昨天舉辦「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利八十周年大會」，邀請十六位曾經參與抗戰的老兵齊聚一堂。退輔會主委嚴德發致詞強調，中共將舉行閱兵活動，意圖爭奪抗戰歷史的主導權，但實際上中華民國一直屹立不搖，有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導獲得勝利。

賴總統在軍人節的致詞時指出，六十七年前的九二海戰，海軍官士兵們以寡擊眾，挫敗共軍想要封鎖金門島的意圖、成功執行運補任務，取得戰略性勝利，為八二三砲戰的勝利奠定穩固的基礎。他指出，九二海戰及八二三砲戰的勝利，更證明了真正的和平，是來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力。

賴總統談話中指出，今年是第二次世界大戰終戰八十周年，從二戰的勝利、到九二海戰及八二三砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是，「團結必勝、侵略必敗」。他強調，和平無價、戰爭沒有贏家，「但我們要的和平，是透過實力達到的真和平」，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由。

賴總統表示，國軍的首要之務是強化戰力，透過自主研發與對外採購，獲得更精良的武器裝備，以堅強的決心和行動，挫敗任何侵犯的企圖，讓世界看見我們守護國家安全、維護印太和平穩定的決心。

賴總統重申，當前的安全環境比以往更加嚴峻，近年來，中共持續以軍機、軍艦，在台海周邊進行高強度活動，甚至結合灰色地帶襲擾、認知作戰等手段，意圖改變台海現狀。

退輔會則在「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利八十周年大會」會後發布新聞稿表示，活動與會人員共三百人，全體與會者肅立默念一分鐘，向所有為國犧牲烈士與榮民英靈表達最崇高的敬意。並由嚴德發頒發榮譽狀及榮譽紀念章予現場參戰老兵，感謝他們無私的奉獻青春生命。

退輔會指出，為紀念八十周年抗戰勝利活動，特別製作紀念影片、策辦文化走廊、文物展、出版「聖戰千秋」專書，希望透過文字、影片、圖像等方式記述抗戰歷程，彰顯抗戰勝利的歷史意義。

