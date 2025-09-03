聽新聞
李翔宙：政府怯於申揚抗戰勝利 是民心盡失寫照

聯合報／ 記者蔡晉宇廖士鋒／台北─北京連線報導
中國大陸民眾在北京慶祝抗戰勝利八十周年的布景前拍照留念。（路透）
中國大陸民眾在北京慶祝抗戰勝利八十周年的布景前拍照留念。（路透）

今天是九三紀念日，中共將舉辦抗戰勝利八十周年閱兵。賴清德總統昨天主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，僅提二次大戰終戰八十周年，未論八年抗日歷史。國安局前局長李翔宙表示，抗戰勝利正是中華民國發揮正義、扳倒解放軍的歷史史實，當今政府怯於申揚抗戰勝利的懦弱萎縮，讓人感慨時下民心盡失的真實寫照。

台灣智庫昨天舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅及因應研討會」，邀請學者專家進行專題報告與談。

李翔宙擔任開場致詞貴賓表示，中共當年一分抗日、兩分應付、七分發展，解放軍從抗戰初期二萬人規模，壯大到抗戰末期二百萬人規模，造就異軍突起、非法竊國；兩岸隔海分治八十年，如果研究解放軍時，沒將這段歷史深入了解，恐怕抓不到歷史精髓。

李翔宙舉例，一九七二年日本首相田中角榮訪問北京，田中角榮特別對毛澤東表達，由於日本軍閥挑起戰爭，帶給中國人民災難，他表示至深歉意；毛澤東覆以，「我們共產黨非常感謝日本，如果中國與日本之間沒有發生戰爭，我們共產黨至今仍然躲在陜北的山洞裡」。

李翔宙表示，歷史史實歷歷在目，抗日戰爭的勝利是成千成萬中華兒女的血淚堆積，是中華民族無以數計的家破人亡換得的史實，容不得國家任一環節放鬆、忘卻其正當性，容不得任何政治立場改變這場史實的公平正義，尤其容不得任何政治人物昧著良心粉飾太平討好侵略國。

李翔宙指出，當年田中角榮凜於正義史實，親自代表日本政府向毛澤東致歉，是高度宏觀政治人物的道德勇氣表現；反觀，當今政府怯於申揚抗戰勝利的懦弱萎縮，不由得感慨時下民心盡失的真實寫照。

中共政治局常委兼政協主席王滬寧昨在北京出席「港澳台同胞、海外有關人士紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年座談會」時表示，中國人民抗日戰爭勝利是近代以來中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利，是包括港澳台同胞在內全體中華兒女一起奮勇抗戰的偉大勝利，是中華民族的共同記憶和全體中華兒女的共同榮光。強調要「堅決維護台灣光復這一抗日戰爭勝利成果」。

他聲稱，「我們共同紀念偉大抗日戰爭勝利，要堅持銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，充滿自信地講述中國人民抗日戰爭勝利的偉大意義、向世界宣介東方主戰場的重大貢獻，讓歷史的啟迪永遠映照現實」。

王滬寧說，要凝聚全體中華兒女團結奮鬥、實現中華民族偉大復興的強大力量。要完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策；堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部干涉，堅決維護台灣光復這一抗日戰爭勝利成果。

王滬寧 李翔宙 軍人節 抗日戰爭

