莫蘭迪藍加筆刷感 國慶主視覺引熱議

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
國慶籌備委員會昨公布今年國慶大會主視覺，以藍紅雙色勾勒「雙十」。圖／國慶籌備委員會提供
國慶籌備委員會昨公布今年國慶大會主視覺，以藍紅雙色勾勒「雙十」。圖／國慶籌備委員會提供

中華民國一一四年國慶籌備委員會昨天公布國慶大會主題及主視覺設計，主題為「中華民國生日快樂」，主視覺以藍紅雙色勾勒「雙十」，透過筆刷濃淡，呈現旗幟飄揚新樣貌。慶籌會指出，主色取自「青天白日滿地紅」，設計特點包括筆觸自由、揮灑自信，象徵台灣人熱情直率；國慶大會將邀五百名民眾觀禮，四日起報名、十九日抽出。

不過，主視覺因採筆刷感、低飽和色調，引發正反評價，有網友直呼「比去年好，但仍有待加強」、「是血跡嗎」、「這顏色看起來很憂鬱」。慶籌會解釋，過往選色多為鮮紅、鮮藍，此次改以「莫蘭迪藍」比較沉穩，至於漂亮與否，見仁見智，他認為筆觸蒼勁有力，也非常直接。

慶籌會秘書長吳堂安指出，今年國慶主題為「中華民國生日快樂」，以親切直接語言，傳遞全民慶賀國家生日的喜悅，展現自由、團結與希望。他透露，這也是立法院長、大會主委韓國瑜希望呈現的感受。

吳堂安表示，國慶主視覺由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，設計理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，透過濃淡變化與動態筆勢，呈現旗幟飄揚的新樣貌，也展現創造未來力量。

他說，整體圖像以雙十圖樣為基礎，下方中央結合主題與國旗元素，設計特點包括筆觸自由，象徵台灣精神多元包容；揮灑自信，如同台灣人直率熱情性格；運筆也展現堅定與靈動，以真實筆觸變化，象徵堅定不移又靈活應變的國民特質。

相關新聞

赴陸參加93閱兵掀罵聲！洪秀柱親上火線 說明「為何10年前反對今卻出席」

國民黨前主席洪秀柱前往北京參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，引發民進黨政府批評。洪秀柱表示，此...

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部表示，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜...

筆刷揮灑「雙十」 國慶主視覺評價兩極…慶籌會：莫蘭迪色比較沈穩

今年國慶主視覺融合國旗配色「藍白紅」，並透過筆刷揮灑出雙十意象，引發正反評價。國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，過往選色多...

沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

民進黨立委沈伯洋自爆家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局，外界質疑後，沈又貼出偷拍的針孔照為證據。卡神楊蕙如今天再度在臉書...

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄...

澎湖政壇起波瀾！「唯一立委」楊曜宣布不參選公職 相關人士：不排除空降人選

民進黨四連霸立委楊曜今天突然發布不再參選公職，相對撼動2028年澎湖立委選舉。澎湖地方政壇人士認為，民進黨在立法院席次已...

