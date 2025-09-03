莫蘭迪藍加筆刷感 國慶主視覺引熱議

中華民國一一四年國慶籌備委員會昨天公布國慶大會主題及主視覺設計，主題為「中華民國生日快樂」，主視覺以藍紅雙色勾勒「雙十」，透過筆刷濃淡，呈現旗幟飄揚新樣貌。慶籌會指出，主色取自「青天白日滿地紅」，設計特點包括筆觸自由、揮灑自信，象徵台灣人熱情直率；國慶大會將邀五百名民眾觀禮，四日起報名、十九日抽出。

不過，主視覺因採筆刷感、低飽和色調，引發正反評價，有網友直呼「比去年好，但仍有待加強」、「是血跡嗎」、「這顏色看起來很憂鬱」。慶籌會解釋，過往選色多為鮮紅、鮮藍，此次改以「莫蘭迪藍」比較沉穩，至於漂亮與否，見仁見智，他認為筆觸蒼勁有力，也非常直接。

慶籌會秘書長吳堂安指出，今年國慶主題為「中華民國生日快樂」，以親切直接語言，傳遞全民慶賀國家生日的喜悅，展現自由、團結與希望。他透露，這也是立法院長、大會主委韓國瑜希望呈現的感受。

吳堂安表示，國慶主視覺由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，設計理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，透過濃淡變化與動態筆勢，呈現旗幟飄揚的新樣貌，也展現創造未來力量。

他說，整體圖像以雙十圖樣為基礎，下方中央結合主題與國旗元素，設計特點包括筆觸自由，象徵台灣精神多元包容；揮灑自信，如同台灣人直率熱情性格；運筆也展現堅定與靈動，以真實筆觸變化，象徵堅定不移又靈活應變的國民特質。

