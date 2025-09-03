觀察站／賴政府下步棋 中選會委員代理？

依法八月三日前就該提名的中選會人事，迄今沒有下文。無論行政院如何解釋，都難逃「不依法行政」的罵名。而如此重要的人事案，行政院卻拖沓至今，很顯然，又是一起因為大罷免「偷雞不成蝕把米」的案例。

依中選會組織法第三條規定，中選會正副主委、委員由行政院長提名，送交立法院同意後任命，「行政院院長應於委員任滿三個月前，依前項程序提名任命新任委員」。現任中選會主委李進勇、副主委陳朝建，以及委員王韻茹、許雅芬、許惠峰、陳恩民等六人，任期都到今年十一月三日，行政院依法應在八月三日前，將提名人選送交立法院。

不過，直到昨天，相關人事仍是悄無聲息，連是否已經開始作業，外界都完全未曾聽聞。合理懷疑，行政院遲遲不動作，與大罷免有關。因為首波大罷免投票是七月廿六日，行政院長卓榮泰打的如意算盤應該是「大罷免大成功」後，民進黨可望過半，如此一來，就可以恣意提名自己想要的人選，不必趕在罷免投票前提名。

這種想法，在政治上無可厚非。不過，法律就是法律，既然中選會組織法明定必須在「委員任滿三個月前」就提名，行政院就應該依法行政，沒有其他藉口。

且下屆中選會，即將面對明年的九合一選戰，接下來就是二○二八年的總統、立委選舉。目前藍白正醞釀修改公投法，重新將公投和選舉合併舉行，一旦立法成功，合理推斷明年的九合一選戰及二○二八年的總統、立委選舉，都可能伴隨公投案，而中選會是公投的審議單位，豈能空轉下去？

蔡政府以來的中選會，表現可說荒腔走板到極點，中選會被譏笑為對民進黨政府賣力的「忠犬會」，從選舉、罷免到公投，許多爭議都是從中選會而起。

但在藍白過半後，中選會人事不再讓民進黨予取予求，類似李進勇這種爭議人選幾不可能再續任中選會主委。「提了自己想要的人不會通過，提了會通過的人就無法選務雙標」，恐怕才是行政院「不敢想起」還有中選會人事案的主因。

當然，以民進黨的知法、玩法，延宕中選會人事案不會沒有後手。依中選會組織法第四條的代理規定，六位即將任期屆滿的人事案若未通過，中選會仍有四名蔡政府任命的委員；讓這四人「一路代理」，恐怕也是民進黨另個盤算吧。

