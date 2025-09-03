中選會人事 在野批違法逾期未提名

立法院新會期將開議，也將處理多項人事案，但中選會有六位委員任期將屆，行政院仍未提名新人選，遭到在野黨立委質疑「在裝睡」。國民黨立法院黨團批評，行政院違法亂紀還擺爛，這可能有政治考量，想拖過大罷免；民眾黨團也批，這是行政院想耍小手段，掩護拚連任的中選會主委李進勇。

行政院昨回應表示，會全盤考量委員資格，於開議後送出適任人選名單。

據中選會資料，李進勇、副主任委員陳朝建、委員許惠峰、陳恩民共四人為續任委員，委員王韻茹及許雅芬共兩人為新任委員，任期均自一一○年十一月四日起至一一四年十一月三日止。依規定，行政院長應於委員任滿三個月前提名新任委員，但距任期屆滿僅剩兩個月，目前仍未見相關提名。

國民黨團書記長羅智強批評，民進黨不要把法律變皇上教條，該有的法律應遵守、程序也該進行。國民黨立委翁曉玲也批，先前國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）提名名單也一拖再拖，這次一樣故意擺爛。

國民黨立委賴士葆質疑，行政院恐怕是有政治考量，想拖過大罷免，再來看是不是要做什麼事，甚至是故意等大罷免通過後提自己人？現在既然大罷免過了，就請政府趕快提出新名單。

民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨政府沒有依法行政不令人吃驚，行政院長卓榮泰早已是「目無法紀」的慣犯，更是法盲，「區區」沒依法提名，又怎會當回事？反正在任期屆滿前倉促提名，再情緒勒索在野黨「如果不通過就會導致國家空轉」即可，類似手法早在去年ＮＣＣ委員人事案就出現過，為了想掩護拚連任的李進勇，卓榮泰想方設法耍小手段，也再次讓人民看到民進黨「吃銅吃鐵」的醜陋嘴臉。

行政院發言人李慧芝回應，中選會委員依法需具有法政相關學識、經驗的公正人士，才足以肩負任務，對於該會下屆委員名單，卓揆將會就相關資格全盤考量，探詢並提出合適人選；政院也將在立法院本會期開議後，將中選會人事同意權案送交立法院審議。

