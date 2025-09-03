聽新聞
0:00 / 0:00

地方政壇震撼彈！澎湖4連霸立委 楊曜突宣布「退休」

聯合報／ 記者林保光／澎湖報導
民進黨立委楊曜宣布將不再參選公職。聯合報系資料照片
民進黨立委楊曜宣布將不再參選公職。聯合報系資料照片

澎湖4連霸立委楊曜昨突宣布「退休」，坦言長期受睡眠障礙所苦，已向民進黨中央黨部闡述健康狀況，不再參選任何公職。此舉在地方投下震撼彈，藍營解讀有利未來布局，綠營則可能推檯面上年輕議員接棒，或以空降澎湖人穩定這席立委。

楊曜自2006年代表民進黨，參選澎湖縣議員，第2任議員未任滿，2012年便參選立委，扳倒無黨團結聯盟立委林炳坤，擔任立委至今。2022年民進黨討論澎湖縣縣長人選，曾獲前黨主席蔡英文屬意徵召參選，但最後他以身體狀況為由婉拒出戰。

政壇人士透露，楊曜去年就有意交棒，但考量縣長陳光復尋求連任才繼續參選；行政院南服中心前副執行長陳慧玲耕耘已久最可能接棒，豈料議員任內涉詐領助理費遭解職，出線機會相對渺茫。

民進黨有4名議員，蘇清續、宋昀芝各自耕耘湖西、白沙，呂黃春金、蘇育德常跨區服務，呂黃資深、蘇育德較年輕，相較下，蘇出線機率大。

政壇人士認為，不排除有空降人選回鄉參選，如教育部長鄭英耀出身馬公、「西嶼女兒」觀光署長陳玉秀、鄭文燦在桃園市長任內的國際處長顏子傑，以及故宮博物院副院長黃永泰等人都是口袋名單。

民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，距離下屆選舉還有2、3年，先著重縣長選舉，將來會向中央建議年輕世代人選。國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全認為，楊曜不參選是利多消息，若真有「空降澎湖人」不能掉以輕心。

澎湖 楊曜 退休 睡眠 民進黨 國民黨

延伸閱讀

看好觀光商機！麗寶福容飯店首度插旗澎湖 目標5年內再開4家

澎湖驚傳大事！ 唯一立委楊曜宣布不再參選公職

民進黨四連霸立委宣布：不再連任 任滿退休

古厝、石滬、軍事遺跡…「大海女兒」觀光署長陳玉秀推廣澎湖四季遊

相關新聞

赴陸參加93閱兵掀罵聲！洪秀柱親上火線 說明「為何10年前反對今卻出席」

國民黨前主席洪秀柱前往北京參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，引發民進黨政府批評。洪秀柱表示，此...

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部表示，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜...

筆刷揮灑「雙十」 國慶主視覺評價兩極…慶籌會：莫蘭迪色比較沈穩

今年國慶主視覺融合國旗配色「藍白紅」，並透過筆刷揮灑出雙十意象，引發正反評價。國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，過往選色多...

沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

民進黨立委沈伯洋自爆家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局，外界質疑後，沈又貼出偷拍的針孔照為證據。卡神楊蕙如今天再度在臉書...

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄...

澎湖政壇起波瀾！「唯一立委」楊曜宣布不參選公職 相關人士：不排除空降人選

民進黨四連霸立委楊曜今天突然發布不再參選公職，相對撼動2028年澎湖立委選舉。澎湖地方政壇人士認為，民進黨在立法院席次已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。