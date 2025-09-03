地方政壇震撼彈！澎湖4連霸立委 楊曜突宣布「退休」
澎湖4連霸立委楊曜昨突宣布「退休」，坦言長期受睡眠障礙所苦，已向民進黨中央黨部闡述健康狀況，不再參選任何公職。此舉在地方投下震撼彈，藍營解讀有利未來布局，綠營則可能推檯面上年輕議員接棒，或以空降澎湖人穩定這席立委。
楊曜自2006年代表民進黨，參選澎湖縣議員，第2任議員未任滿，2012年便參選立委，扳倒無黨團結聯盟立委林炳坤，擔任立委至今。2022年民進黨討論澎湖縣縣長人選，曾獲前黨主席蔡英文屬意徵召參選，但最後他以身體狀況為由婉拒出戰。
政壇人士透露，楊曜去年就有意交棒，但考量縣長陳光復尋求連任才繼續參選；行政院南服中心前副執行長陳慧玲耕耘已久最可能接棒，豈料議員任內涉詐領助理費遭解職，出線機會相對渺茫。
民進黨有4名議員，蘇清續、宋昀芝各自耕耘湖西、白沙，呂黃春金、蘇育德常跨區服務，呂黃資深、蘇育德較年輕，相較下，蘇出線機率大。
政壇人士認為，不排除有空降人選回鄉參選，如教育部長鄭英耀出身馬公、「西嶼女兒」觀光署長陳玉秀、鄭文燦在桃園市長任內的國際處長顏子傑，以及故宮博物院副院長黃永泰等人都是口袋名單。
民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，距離下屆選舉還有2、3年，先著重縣長選舉，將來會向中央建議年輕世代人選。國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全認為，楊曜不參選是利多消息，若真有「空降澎湖人」不能掉以輕心。
