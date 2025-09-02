北市警寄發通知書約談到案說明 黃國昌：衝著我來不要波及無辜

針對民眾黨走讀活動釀成衝突，警方製發通知書通知到案說明，民眾黨主席黃國昌今天表示，辦公室並未接獲通知書，賴清德總統追殺在野黨，如此可恥行徑令人遺憾，而面對國家機器的步步進逼，自己不會有一絲畏懼，「衝著我一個人來，不要波及無辜。」

民眾黨上周舉辦公民走讀活動，總計造成8名員警受傷，台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿表示，警方已經製發通知書，通知黃國昌等3名涉嫌人在9月中旬前到案說明，調查完竣後立即移請台北地檢署偵辦。

黃國昌晚間透過文字回應，今天下班前辦公室並未接獲通知書，因此無法代表警方證實寄出與否，830司法改革公民走讀為和平理性的活動，然而為了掩飾濫用司法追殺政黨，竟然施以民進黨在野時期嚴詞批判的「集會遊行惡法」對付手無寸鐵的公民，墮落為自己過去最厭惡的模樣，賴總統如此可恥行徑令人遺憾。

黃國昌強調，面對國家機器的步步進逼，他本人不會有一絲畏懼，「儘管放馬過來」，要就衝著黃國昌一個人來，也請賴總統不要波及無辜。

黃國昌也點名，「警察編號5031仁愛所所長」，當天在光天化日下意圖扣車搶鑰匙的違法行徑不追究，反倒是想用司法追殺阻止違法行為民眾黨夥伴，天底下豈有這種道理，「民眾黨與我將全力協助被追殺的夥伴，並追究警察編號5031員警之違法行為，絕不寬貸。」

