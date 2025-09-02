德國訪團拜會政院交流轉型正義 盼攜手強化民主韌性

快訊

中央社／ 台北2日電

德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」訪團今天拜訪行政院人權轉型正義處，交流轉型正義經驗。訪團團長卡明斯基表示，處理過去不是快跑而是馬拉松，很高興能與台灣交流。政委林明昕回應，盼台灣與德國一起繼續努力強化民主韌性。

德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」訪團今天到行政院，拜會人權及轉型正義處。行政院政務委員林明昕致詞表示，歡迎基金會睽違2年後再訪；並分享台灣轉型正義政策，正思考如何由政府整體架構，邀民間公私協力來深化推動；而德國長年來由下而上保存歷史記憶、累積豐富經驗，值得台灣借鏡，盼後續深化互動交流。

林明昕提到，世界民主與和平這2年來面對不同挑戰；但台灣與德國都仍在彼此崗位堅守人權與轉型正義價值。台灣2016年以來，由國家系統性推動轉型正義，不論是政治檔案開放、國家不法行為平復與賠償、乃至不義遺址保存與活化等，諸多政策都曾參考德國經驗。

林明昕說明，尤其德國將前東德統一社會黨黨產收回國有後，部分用來成立此次來訪的「聯邦處理東德獨裁政權基金會」，如今已是德國記憶文化樞紐。而台灣近年同樣逐步收回不當黨產，已成立「促進轉型正義基金」，依法可用於人權、轉型正義、長期照顧與社會福利等，政院持續規劃如何妥善運用，值得參考德國多年經驗。

林明昕談及，總統賴清德曾宣示，台灣會盡一切力量，與國際民主夥伴並肩，撐起「民主保護傘」，以免於威權擴張威脅。這應該也是台灣與德國在轉型正義工作上持續交流合作的真諦，盼彼此一起繼續努力。

訪團團長卡明斯基（Dr. Anna Kaminsky）致詞表示，這次是第3次訪台，每次都看見台灣轉型正義工程新進展，他們也有所收穫。基金會成立近30年來，深知要處理過去，不是快跑而是馬拉松，也要和公民社會與地方社群建立緊密網絡，很高興能有與台灣再度交流分享機會。

卡明斯基指出，青年世代沒有義務要對歷史感興趣，而是他們有義務要把歷史帶給青年。面對社群媒體、短影音、假訊息乃至AI等挑戰，甚至極端主義者對歷史真相的錯誤挪用與扭曲，需要嘗試更多元方案、形式、管道或素材，努力將真實歷史知識帶給更多公眾。

德國 人權 林明昕 行政院 轉型正義

