同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部表示，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜障礙事故待修復，目前均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響；賴清德總統今（2日）晚在社群平台Threads轉發數發部的貼文，稱目前大家上網、通話和對外連線都沒有問題。

賴總統表示，待修復的3條國際電纜都有備援路由支撐，且將在11月前陸續修復完成。

數發部表示，已掌握我國國內外海纜障礙事件，目前連接我國3條待修復國際海纜，而斷裂原因有自然災害（如地震、自然劣化）或人為導致，其詳細原因仍待查。

