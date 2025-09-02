快訊

美股早盤／道瓊摔逾500點！台積電ADR下挫 美元創1個月最大升幅

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。本報資料照片
賴清德總統。本報資料照片

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部表示，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜障礙事故待修復，目前均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響；賴清德總統今（2日）晚在社群平台Threads轉發數發部的貼文，稱目前大家上網、通話和對外連線都沒有問題。

賴總統表示，待修復的3條國際電纜都有備援路由支撐，且將在11月前陸續修復完成。

數發部表示，已掌握我國國內外海纜障礙事件，目前連接我國3條待修復國際海纜，而斷裂原因有自然災害（如地震、自然劣化）或人為導致，其詳細原因仍待查。

由 賴清德 發佈
在 Threads 查看

社群 海纜 Threads 賴清德 數位發展部

延伸閱讀

民進黨跨縣市議員倡議5行動 賴總統3日邀座談

賴總統將邀立委餐敘 林岱樺喊「沒什麼不能談」：會表達支持改革

新聞眼／迎國際變局…國安人事布局 年輕有餘 經驗待磨

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

相關新聞

赴陸參加93閱兵掀罵聲！洪秀柱親上火線 說明「為何10年前反對今卻出席」

國民黨前主席洪秀柱前往北京參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，引發民進黨政府批評。洪秀柱表示，此...

同時9條海底電纜斷了？賴總統Threads發文：上網、通話都沒問題

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部表示，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜...

筆刷揮灑「雙十」 國慶主視覺評價兩極…慶籌會：莫蘭迪色比較沈穩

今年國慶主視覺融合國旗配色「藍白紅」，並透過筆刷揮灑出雙十意象，引發正反評價。國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，過往選色多...

沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

民進黨立委沈伯洋自爆家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局，外界質疑後，沈又貼出偷拍的針孔照為證據。卡神楊蕙如今天再度在臉書...

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄...

澎湖政壇起波瀾！「唯一立委」楊曜宣布不參選公職 相關人士：不排除空降人選

民進黨四連霸立委楊曜今天突然發布不再參選公職，相對撼動2028年澎湖立委選舉。澎湖地方政壇人士認為，民進黨在立法院席次已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。