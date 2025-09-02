赴陸參加93閱兵掀罵聲！洪秀柱親上火線 說明「為何10年前反對今卻出席」

國民黨前主席洪秀柱前往北京參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，引發民進黨政府批評。洪秀柱表示，此次行程完全合法合規；反問參加紀念抗戰勝利、公開講一句「不忘歷史、不忘先烈」，也算「配合宣傳」嗎？

洪秀柱指出，九三紀念，意義單純而莊嚴。任何有血性、懂感恩的人，都不會忘記抗戰勝利的意義。若非先烈浴血奮戰，哪有今日的中華民國？哪有台灣的安身立命？我們沒有權力原諒日本侵華惡行，因為這段歷史不是可以隨意抹去的，而是必須代代傳承的民族記憶。

洪秀柱說，令人痛心的是，民進黨政府從8月14日至今不斷透過陸委會、外交部發佈恐嚇文字：倘若有政黨、團體或個人參加九三紀念活動，若「配合進行宣傳」就可能遭到裁罰。請問，參加紀念抗戰勝利、公開講一句「不忘歷史、不忘先烈」，也算「配合宣傳」嗎？難道紀念為國捐軀的先烈，也要先經過民進黨批准？這不僅是對人民言論自由的箝制，更是對歷史真相的壓抑。

洪秀柱強調，此次行程完全合法合規，她並非「兩岸人民關係條例」所規範的現職公務或軍方人員，同時離開立法院副院長之職也已十年，且並無任何合作行為。政府卻硬要打壓百姓、隨意貼標籤，反倒迴避了一個根本事實——中華民國是抗戰的戰勝國，台灣光復正是抗戰勝利的直接成果。

洪秀柱說，更諷刺的是，民進黨一再以「終戰」掩飾「抗戰」，刻意淡化台灣重歸故土的歷史根源。這不僅是歷史錯置，更是自我矮化。民進黨政府若真有自信，就應該正視抗戰史實，勇敢拿回屬於我方自己的歷史話語權，而不是一味崇洋媚外，接受外國人對歷史的解讀。

對於外界質疑，洪秀柱十年前參選總統時，反對參加閱兵，為何如今親身出席？洪秀柱說，兩岸局勢早已180度轉變。十年前是兩岸大交流的時代，有所「和」也有所「爭」。爭的，是中國的代表權；有意見的，是對日抗戰的話語權。如今，民進黨政府不僅放棄中國代表權，甚至連台灣光復所依憑的抗戰勝利，也被矮化為「戰敗國的終戰紀念」。面對這樣的現實，難道他們還能沉默嗎？

洪秀柱說，對比之下，大陸在過去十年間，對於由國民政府主導的正面戰場，一再給予肯定。從早期的「血戰台兒莊」，到近年的「捍衛者」、「八佰」，透過影像和文化作品，再現中華民族同仇敵愾的抗戰史實。歷史事實不會改變，她的立場也沒有改變。改變的，是現任執政黨刻意操作「反中」，甚至不敢承認自己政權的正當性根源。

洪秀柱說，中國人是對日抗戰的中流砥柱，無數將士長眠沙場。身為曾任國民黨主席，她有責任守護這段抗戰精神。這不是政治操作，而是最基本的人性良知與民族認同。唯有如此，才能喚起台灣同胞正視歷史真相，看清國際政治現實，並以此為基礎，推動兩岸和平共處共榮。

洪秀柱說，民進黨政府若執意用恐嚇阻止人民參與紀念，不僅顯示其心虛，更是再次背離台灣社會對抗戰歷史的情感。她要反過來呼籲：台灣當局應該放下意識形態，不要再一味崇洋媚外，而是要勇敢拿回屬於自己的歷史話語權。因為如果連自己的歷史都不敢講，又憑什麼期待國際社會替我方發聲？

洪秀柱說，八十年來，和平得來不易。紀念勝利不是為了挑起仇恨，而是提醒大家，唯有銘記歷史，才能團結民族，才能贏得話語權，才能共同走向和平復興的中華未來。

