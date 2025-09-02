民間申請首例 林宅血案現場申請成「具轉型正義意涵場址」

台灣基督長老教會義光教會過去是林宅血案現場，今年6月義光教會提出申請設置成為「具轉型正義意涵場址」，成為民間自主申請首例，經審議小組審議通過，由文化部正式公告。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，台灣基督長老教會義光教會該場址原為台灣省議員林義雄的住宅，1980年2月28日中午時分，林宅遭侵入，凶嫌對林義雄的母親及3名女兒行凶，其中69歲母親游阿妹以及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡，9歲長女林奐均則受重傷，震驚台灣社會。

凶案發生後，林宅無法出租與出售，林家經濟陷入困境。1982年台灣基督長老教會牧師、教友發起募款，向林義雄夫人方素敏買下林宅改作教會，名稱為「義光教會」。每年2月28日均於教會舉行林家嬤孫追思紀念禮拜，也同時紀念在戒嚴時期遭難的政治受難者。

原林家宅邸經義光教會今年6月提出申請設置成為「具轉型正義意涵場址」，人權館組成審議小組，7月10日辦理現勘，並聽取教會的意見與想法；7月30日再召開審議會，會中審定「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會」為「具轉型正義意涵場址」。

目前義光教會1樓空間為禮拜堂，堂中十字架下陳列了當年林宅的舊磚塊。地下室為主日學教室、會議室及資料存放區。原林家宅邸格局經重新裝修，大門從左側改至右側，地下室的格局改動不大，現仍可見地下室樓梯旁牆面留有血漬。

林宅經審定為「具轉型正義意涵場址」後，人權館將持續協助義光教會推動設置紀念牌，並舉辦歷史場址解說、講座或與場址及周遭場域相關導覽活動，使場址空間繼續發揮轉型正義教育意義，成為彰顯人權與正義的亮點，讓台灣的民主發展引以為鑑。

人權館今年4月11日訂定公告「推動民間設置具轉型正義意涵場址作業要點」，期待透過首例設置的「具轉型正義意涵場址」，鼓勵民間主動投入保存活化此類人權場址的行列，結合政府支持與民間力量，發現更多身邊的「具轉型正義意涵場址」，讓歷史記憶不再遙遠，人權價值能持續守護。

