監察院主辦第37屆APOR年會 多國論監察與人權實踐發展
監察院明天至5日將於台北舉辦「2025年第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」（APOR年會）。監察院表示，這次有眾多國內外監察與人權領域學者專家與會，相關座談主題包含監察使的工作與任務、國家酷刑防制機制、AI與人權、民主及法治等，盼彼此分享經驗，有助國際交流。
監察院表示，監察院自83年加入國際監察組織（International Ombudsman Institute, IOI）迄今，第三度主辦APOR年會。本屆年會主題為「監察與人權之多元實踐及發展」，邀請APOR各會員國監察使，國際監察組織（IOI）執委會成員，以及國內外監察與人權領域重要專家學者共同與會，交流監察與人權議題及實務發展。
監察院說明，首日下午在監察院舉行APOR會員會議，9月4日舉辦人權國際研討會，有來自超過10個國家、逾120位國內外貴賓與會，將由監察院副院長李鴻鈞開幕式致詞，亦邀請IOI秘書長暨奧地利監察使Bernhard Achitz，及美國在台協會代理副處長John Morgan等國際重要監察人士擔任開幕致詞嘉賓；其中APOR理事長暨庫克群島監察使 Niki Rattle特別預錄影片，將於現場播放。
監察院指出，人權國際研討會計有三場次座談，主題分別為「如何讓民眾有感於監察使的工作與任務」、「國家酷刑防制機制之實踐與落實」，以及「AI與人權、民主及法治」，邀請各國會員代表及專家學者分享制度經驗與發展趨勢，助益國際交流合作。另於9月5日安排文化參訪，讓國外貴賓親身體驗台灣兼具傳統與創新的在地工藝文化。
