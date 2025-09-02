8月初就該提…中選會新人事逾期未提名 政院說明：卓揆將全盤考量

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中選會主委李進勇（左）等任期將在11月3日屆滿，行政院長卓榮泰（中）至今未提名中選會委員人選。圖／聯合報系資料照片
中選會主委李進勇（左）等任期將在11月3日屆滿，行政院長卓榮泰（中）至今未提名中選會委員人選。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期開議在即，多項人事同意權案待審，行政院未提名中選會委員人選，引發在野黨立委批評。行政院說，行政院長卓榮泰將就相關資格進行全盤考量，探詢並提出合適人選，並於立法院下會期開議後，將中選會人事同意權案送交審議。

立法院本會期預計9月中下旬開議，由於現任審計部審計長陳瑞敏任期將在10月1日屆滿、中選會主委李進勇等6名中選會委員任期將在11月3日屆滿，因此行政院必須在此之前提出審計長、中選會委員名單，立法院也必須完成人事同意權案審查。

根據規定，中選會現任6名委員任期將在11月3日屆滿，卓榮泰理應在8月初就提出新任中選會委員人選，然而直至今日仍然未見行政院提出名單。

對此，行政院發言人李慧芝指出，中選會是為了貫徹憲法保障民主法治及人民參政權而設置，因此該會委員依法需具有法政相關學識、經驗的公正人士始足以肩負此任。

對於該會下屆委員名單，李慧芝說，卓揆將會就相關資格進行全盤考量，探詢並提出合適人選，政院也將在立法院下個會期開議後，將中選會人事同意權案送交立法院審議。

