民進黨跨縣市議員倡議5行動 賴總統3日邀座談
大罷免後，民進黨多位跨縣市議員發出「請賴總統正視我們的危機—5點行動倡議」，兼任民進黨主席的總統賴清德3日將與議員們交流對話。基隆市議員張之豪指出「必須正視選民對我們的棒喝」；台中議員黃守達表示，主席願意與青年議員正面對話，非常令人期待。
大罷免失敗後，民進黨台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、台北市議員何孟樺、林亮君等十餘位地方議員發出「請賴總統正視我們的危機—5點行動倡議」。
聲明提到，大罷免的投票結果是地震，隨後而來的將是可能的海嘯，請賴總統正視這個危機。他們並提出守護憲政、經濟安全、黨務改革等呼籲。
民進黨中央已安排明天中常會後，由黨主席賴清德與跨縣市議員座談交流，當面聽取他們的心聲。
黃守達今天受訪表示，主席願意與青年議員正面對話，非常令人期待。民進黨正在轉型，過程必然曲折痛苦，但大家會共同面對，期待這次會面，可以成為民進黨新方向、新路線、新議程的起點。
張之豪今天受訪指出，823之後選民已用選票告訴民進黨他們想法，如何解讀選民想法，至關重要，他將向賴總統反映「必須正視選民對我們的棒喝」，要做出讓人民有感的行政作為，這個比誰當黨團總召、誰當行政院長更重要。
