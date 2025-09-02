接見東京大學學者訪團 賴總統：盼持續深化台日合作
賴清德總統今（2日）下午接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團，感謝訪團長期關心台海局勢與印太區域和平穩定，並表示期盼透過交流，持續深化台日合作與情誼。
賴總統致詞時表示，很高興再次於總統府歡迎松田康博教授及日本學界友人，並感謝「東京大學兩岸關係研究小組」長期對台海穩定及印太區域和平的關注。
賴總統指出，台灣與日本關係密切，感謝日本政府多次於各種國際場合重申臺海和平對印太區域的重要性，及石破茂首相對台灣日前遭逢的颱風及豪雨災情表達慰問與支持。期待透過與訪團深入交流，進一步強化台日情誼與各項合作。
隨後，松田康博致詞時感謝賴總統撥冗接見，他指出，訪團成員長期關心、觀察與了解台灣的政治、經濟及兩岸關係，也非常期待後續針對台日相關議題交流。
