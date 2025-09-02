中科院遭爆內部人員洩密！林沛祥喊話「嚴格調查」：這是國家機器敗壞

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供

中科院今被爆有內部人員外洩內部機密換錢，國民黨立委林沛祥表示，政府如要恢復公信力，針對這種真正的國安弊案、疑案，必須好好嚴格調查，且這是很嚴肅的事情，這跟政黨無關，這是整個國家機器的敗壞。

民眾黨立院黨團總召黃國昌今說，中科院負責產製、維修國軍各項武器系統，每年取得的預算高達近千億台幣，然而經常不受政府採購法等相關規範，自成體系地辦理相關招標採購，更有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。

對於黃國昌說法，林沛祥表示，若罪證確鑿，政府如要恢復公信力，針對這種真正的國安弊案、疑案，必須好好嚴格調查，說明清楚，怎麼會用這種巧立名目的方式，兜售國防機密；如果委員們不是透過正式的公文就可以拿到這些東西，那就表示洩密的狀況已很嚴重。

林沛祥表示，賴清德總統如果真的想把民調弄高，請給大家一個合理、公開、透明且讓人信服的調查結果，此事要怎麼補救，有什麼人該究責、負責，這是很嚴肅的，這跟政黨無關，這是整個國家機器的敗壞。政府應該要自清，不是一天到晚說這是誰的陰謀，如果要讓民眾相信政府，這事應該要徹查。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌2日說，中科院有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨立法院黨團總召黃國昌2日說，中科院有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。圖／取自黃國昌臉書

機密 弊案 林沛祥 中科院 國民黨 國家機器

