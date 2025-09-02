未來繼續合作 賴總統：與吐瓦魯共同面對威權主義擴張等全球性挑戰
總統賴清德今天接見吐瓦魯國會議長伊塔雷理所率訪團表示，未來台灣會與吐瓦魯國在各領域繼續合作，推動彼此的繁榮發展，也共同面對氣候變遷、威權主義擴張等全球性的挑戰。伊塔雷理則重申堅定支持台灣的立場。
總統賴清德下午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Italeli）所率訪問團。他提到，去年拜訪吐瓦魯國受到議長與國會熱烈歡迎，這次議長率團來台出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，不但展現對台灣的支持，再次印證台灣與吐瓦魯國攜手推動亞太區域穩定，以及繁榮發展的決心。
總統表示，如同他在APPU年會開幕典禮所強調，台灣會持續展現維護區域和平的決心，並且強化邦交國與亞洲各國的合作，促進區域的共榮共好。
他說，未來台灣會與吐瓦魯國在各領域繼續合作，推動彼此的繁榮發展，也共同面對氣候變遷、威權主義擴張等全球性的挑戰。
對於伊塔雷理關切人才的培育，總統說，台灣持續透過獎學金制度，增設醫療、技職訓練等研習班，以及今年開始推動邦交國青年來台圓夢計畫，邀請更多吐瓦魯國的青年來台學習交流。相信透過兩國之間各項合作計畫，台灣與吐瓦魯國將進一步深化邦誼，更彰顯兩國在民主、自由、人權等普世價值的共同信念。
總統藉此機會感謝吐瓦魯國長期以來在聯合國大會、世界衛生大會等國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與，這份深厚情誼銘記在心。期待與吐瓦魯國繼續互相扶持，也跟更多的民主夥伴攜手合作，共同維護太平洋的和平穩定以及繁榮。
伊塔雷理致詞表示，對吐瓦魯來說，氣候變遷並不是理論，而是攸關生存、尊嚴以及留在家園的奮鬥。台灣一直都是吐國最堅定忠實的夥伴，包括協助吐國填海造陸、在外島提供4G網路服務、醫療援助等，希望台灣持續支持吐國能源轉型。
他建議建立台灣立法院與吐瓦魯國會之間的國會交流計畫，深化人民之間的民主連結；他提議簽署新的台吐貿易協定，讓吐國向台灣出口鮪魚、椰子核等資源，強化吐國經濟，創造工作機會，並且降低貿易的依賴性。
他重申吐瓦魯對台灣堅定支持的立場，吐瓦魯未來在每一次的國際會議上，都將繼續堅定地與台灣站在一起，如同台灣一直與吐瓦魯站在一起。
