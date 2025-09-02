快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

未來繼續合作 賴總統：與吐瓦魯共同面對威權主義擴張等全球性挑戰

中央社／ 台北2日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德今天接見吐瓦魯國會議長伊塔雷理所率訪團表示，未來台灣會與吐瓦魯國在各領域繼續合作，推動彼此的繁榮發展，也共同面對氣候變遷、威權主義擴張等全球性的挑戰。伊塔雷理則重申堅定支持台灣的立場。

總統賴清德下午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Italeli）所率訪問團。他提到，去年拜訪吐瓦魯國受到議長與國會熱烈歡迎，這次議長率團來台出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，不但展現對台灣的支持，再次印證台灣與吐瓦魯國攜手推動亞太區域穩定，以及繁榮發展的決心。

總統表示，如同他在APPU年會開幕典禮所強調，台灣會持續展現維護區域和平的決心，並且強化邦交國與亞洲各國的合作，促進區域的共榮共好。

他說，未來台灣會與吐瓦魯國在各領域繼續合作，推動彼此的繁榮發展，也共同面對氣候變遷、威權主義擴張等全球性的挑戰。

對於伊塔雷理關切人才的培育，總統說，台灣持續透過獎學金制度，增設醫療、技職訓練等研習班，以及今年開始推動邦交國青年來台圓夢計畫，邀請更多吐瓦魯國的青年來台學習交流。相信透過兩國之間各項合作計畫，台灣與吐瓦魯國將進一步深化邦誼，更彰顯兩國在民主、自由、人權等普世價值的共同信念。

總統藉此機會感謝吐瓦魯國長期以來在聯合國大會、世界衛生大會等國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與，這份深厚情誼銘記在心。期待與吐瓦魯國繼續互相扶持，也跟更多的民主夥伴攜手合作，共同維護太平洋的和平穩定以及繁榮。

伊塔雷理致詞表示，對吐瓦魯來說，氣候變遷並不是理論，而是攸關生存、尊嚴以及留在家園的奮鬥。台灣一直都是吐國最堅定忠實的夥伴，包括協助吐國填海造陸、在外島提供4G網路服務、醫療援助等，希望台灣持續支持吐國能源轉型。

他建議建立台灣立法院與吐瓦魯國會之間的國會交流計畫，深化人民之間的民主連結；他提議簽署新的台吐貿易協定，讓吐國向台灣出口鮪魚、椰子核等資源，強化吐國經濟，創造工作機會，並且降低貿易的依賴性。

他重申吐瓦魯對台灣堅定支持的立場，吐瓦魯未來在每一次的國際會議上，都將繼續堅定地與台灣站在一起，如同台灣一直與吐瓦魯站在一起。

對台 青年 吐瓦魯 賴清德 氣候變遷

延伸閱讀

賴總統將邀立委餐敘 林岱樺喊「沒什麼不能談」：會表達支持改革

提2日是「海軍節」…賴總統又叫錯了？軍中節日、紀念日學問眉角多

朱利安尼車禍脊椎骨折 出院當天川普宣布授總統自由勳章

瓜國總統：將接收自美遣返未成年移民 每周約150人

相關新聞

筆刷揮灑「雙十」 國慶主視覺評價兩極…慶籌會：莫蘭迪色比較沈穩

今年國慶主視覺融合國旗配色「藍白紅」，並透過筆刷揮灑出雙十意象，引發正反評價。國慶籌備委員會秘書長吳堂安說明，過往選色多...

沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

民進黨立委沈伯洋自爆家門口被裝針孔攝影機，報警仍是死局，外界質疑後，沈又貼出偷拍的針孔照為證據。卡神楊蕙如今天再度在臉書...

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

國民黨主席改選進入倒數，現任主席朱立倫表態「交棒」，他點名台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕退意已定。盧郝昨卻各自秀出與吳伯雄...

澎湖政壇起波瀾！「唯一立委」楊曜宣布不參選公職 相關人士：不排除空降人選

民進黨四連霸立委楊曜今天突然發布不再參選公職，相對撼動2028年澎湖立委選舉。澎湖地方政壇人士認為，民進黨在立法院席次已...

李翔宙：抗戰勝利是中華民國發揮正義 扳倒解放軍的最好史實

中共明天將舉辦抗戰勝利80周年閱兵。國安局前局長李翔宙今天表示，中共當年一分抗日、兩分應付、七分發展，造就解放軍異軍突起...

石崇良：羅一鈞、龐一鳴 代理疾管、健保署長

「眼睛雪亮的鑽石部長」、「八字很重、底氣很厚的部長」，昨正式接掌衛福部長的前健保署長石崇良幾乎零負評，前幾任部長對他讚譽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。